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ЦБ прогнозирует увеличение объема наличных денег в обращении

ЦБ прогнозирует увеличение объема наличных денег в обращении - 26.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ прогнозирует увеличение объема наличных денег в обращении

Увеличение в России объема наличных денег в обращении в 2025 году составит от 0,3 до 0,7 триллиона рублей, что немного меньше средних исторических уровней,... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T16:06+0300

2025-02-26T16:06+0300

2025-02-26T16:06+0300

банк россии

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банк россия

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Увеличение в России объема наличных денег в обращении в 2025 году составит от 0,3 до 0,7 триллиона рублей, что немного меньше средних исторических уровней, следует из комментария к среднесрочному прогнозу ЦБ. "Увеличение объема наличных денег в обращении в 2025 году прогнозируется в диапазоне 0,3–0,7 триллиона рублей, что немного меньше средних исторических уровней", - говорится в документе. Как поясняет регулятор, это связано с сохранением высоких ставок по депозитам, которые будут мотивировать население больше сберегать и хранить свои накопления на вкладах в банках, а не в наличной форме. ЦБ также ожидает, что в 2025 году банковский сектор перейдет от профицита к дефициту ликвидности. "К концу года (в среднем за декабрьский период усреднения обязательных резервов) дефицит оценивается в диапазоне от 1,6 до 2,4 триллиона рублей", - указывается в комментарии. Как отмечается в документе, предполагается, что в 2025 году бюджетные операции приведут к оттоку ликвидности из банков. Зеркалирование Банком России всех текущих операций Минфина со средствами Фонда национального благосостояния делает нейтральным влияние бюджета на ликвидность банковского сектора. Однако равномерное зеркалирование нетто-продаж валюты, совершенных в 2024 году, будет постепенно снижать структурный профицит ликвидности банков. Влияние этого оттока на ликвидность в текущем году будет несколько компенсировано поступлением в январе 2025 года расходов и депозитов Федерального казначейства, которые не успели прийти в банки в декабре прошлого года, указывает ЦБ.

https://1prime.ru/20250226/banki-855275556.html

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финансы, россия, банк россия, минфин