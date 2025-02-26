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ЦБ объяснил решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% - 26.02.2025, ПРАЙМ
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ЦБ объяснил решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%
ЦБ объяснил решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% - 26.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ объяснил решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%
Участники обсуждения ключевой ставки Банка России рассматривали 14 февраля два решения: сохранить ее на уровне 21% или повысить до 22%, говорится в резюме ЦБ... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T16:10+0300
2025-02-26T16:10+0300
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Участники обсуждения ключевой ставки Банка России рассматривали 14 февраля два решения: сохранить ее на уровне 21% или повысить до 22%, говорится в резюме ЦБ обсуждения ключевой ставки по итогам заседания."Участники обсуждения рассмотрели обновленные прогнозные расчеты: базовый сценарий и набор вариаций к нему. Различия в вариациях касались краткосрочных прогнозов по инфляции и экономическому росту, а также разных оценок влияния ужесточения банковского регулирования и макропруденциальной политики на динамику кредита в ближайшие годы. На основе новых данных и обновленных прогнозов участники обсудили два решения: сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых. Повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 22,00% годовых", - говорится в документе.Как выяснилось, повышение ключевой ставки Банка России в феврале несло больше риков, чем сохранение; пауза позволит оценить подстройку денежно-кредитных условий и их влияние на инфляцию, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. "Взвешивая все за и против, участники согласились, что повышение ключевой ставки по‑прежнему имеет более серьезные риски, чем ее сохранение. Поэтому пауза в феврале является наиболее взвешенным решением", - сказано в материалах. "Сохранение ключевой ставки позволит дополнительно оценить подстройку денежно-кредитных условий (включая тенденции в кредитовании) и их влияние на инфляцию, минимизируя риск избыточного охлаждения экономической активности и отклонения инфляции вниз от цели в будущем", - добавил регулятор.
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финансы, банки, банк россия
Банк России, Финансы, Банки, банк Россия
16:10 26.02.2025
 
ЦБ объяснил решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%

ЦБ: повышение ключевой ставки в феврале несло больше риков, чем сохранение

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Участники обсуждения ключевой ставки Банка России рассматривали 14 февраля два решения: сохранить ее на уровне 21% или повысить до 22%, говорится в резюме ЦБ обсуждения ключевой ставки по итогам заседания.
"Участники обсуждения рассмотрели обновленные прогнозные расчеты: базовый сценарий и набор вариаций к нему. Различия в вариациях касались краткосрочных прогнозов по инфляции и экономическому росту, а также разных оценок влияния ужесточения банковского регулирования и макропруденциальной политики на динамику кредита в ближайшие годы. На основе новых данных и обновленных прогнозов участники обсудили два решения: сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых. Повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 22,00% годовых", - говорится в документе.
Как выяснилось, повышение ключевой ставки Банка России в феврале несло больше риков, чем сохранение; пауза позволит оценить подстройку денежно-кредитных условий и их влияние на инфляцию, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ.
"Взвешивая все за и против, участники согласились, что повышение ключевой ставки по‑прежнему имеет более серьезные риски, чем ее сохранение. Поэтому пауза в феврале является наиболее взвешенным решением", - сказано в материалах.
"Сохранение ключевой ставки позволит дополнительно оценить подстройку денежно-кредитных условий (включая тенденции в кредитовании) и их влияние на инфляцию, минимизируя риск избыточного охлаждения экономической активности и отклонения инфляции вниз от цели в будущем", - добавил регулятор.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
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