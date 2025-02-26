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Стоимость биткоина достигла минимума с ноября 2024 года
Стоимость биткоина достигла минимума с ноября 2024 года - 26.02.2025, ПРАЙМ
Стоимость биткоина достигла минимума с ноября 2024 года
Стоимость биткоина в среду снижается почти на 4%, впервые с ноября прошлого года опустилась ниже 85 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 26.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в среду снижается почти на 4%, впервые с ноября прошлого года опустилась ниже 85 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.53 мск дешевел на 3,7% за сутки - до 83 925 доллара, ниже 85 тысяч показатель находится впервые с 11 ноября 2024 года. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 3,48% - в среднем до 84 070,63 доллара. Динамика также приводится за сутки. В конце января стоимость биткоина достигла исторического максимума в 109 588 долларов, с этого уровня показатель упал уже более чем на 20%. Аналитики отмечают, что негативным фактором для стоимости криптовалюты служат действия президента США Дональда Трампа, а также опасения по инфляции. "Политика в отношении пошлин еще больше ухудшает перспективы, а упрямо высокие краткосрочные ожидания по инфляции усиливают общую осторожность", - цитирует агентство Блумберг директора отдела исследований Cumberland Labs Криса Ньюхауса (Chris Newhouse). По словам эксперта, взлом криптовалютной биржи Bybit также оказывает давление на настроения инвесторов.
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биткоин, стоимость
Экономика, Биткоин, стоимость
Стоимость биткоина достигла минимума с ноября 2024 года
Стоимость биткоина опустилась ниже $85 тысяч впервые c 11 ноября 2024 года
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в среду снижается почти на 4%, впервые с ноября прошлого года опустилась ниже 85 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.53 мск дешевел на 3,7% за сутки - до 83 925 доллара, ниже 85 тысяч показатель находится впервые с 11 ноября 2024 года.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 3,48% - в среднем до 84 070,63 доллара. Динамика также приводится за сутки.
В конце января стоимость биткоина достигла исторического максимума в 109 588 долларов, с этого уровня показатель упал уже более чем на 20%. Аналитики отмечают, что негативным фактором для стоимости криптовалюты служат действия президента США Дональда Трампа, а также опасения по инфляции.
Стоимость биткоина упала ниже 90 тысяч долларов
"Политика в отношении пошлин еще больше ухудшает перспективы, а упрямо высокие краткосрочные ожидания по инфляции усиливают общую осторожность", - цитирует агентство Блумберг директора отдела исследований Cumberland Labs Криса Ньюхауса (Chris Newhouse).
По словам эксперта, взлом криптовалютной биржи Bybit также оказывает давление на настроения инвесторов.