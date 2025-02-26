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Бюджет России за 2024 год исполнен на 99%, заявил глава Казначейства
Бюджет России за 2024 год исполнен на 99%, заявил глава Казначейства - 26.02.2025, ПРАЙМ
Бюджет России за 2024 год исполнен на 99%, заявил глава Казначейства
Федеральный бюджет РФ за 2024 год исполнен на 99%, дефицит оценивается примерно в 1,7% ВВП, сообщил журналистам глава Казначейства Роман Артюхин. | 26.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ за 2024 год исполнен на 99%, дефицит оценивается примерно в 1,7% ВВП, сообщил журналистам глава Казначейства Роман Артюхин. "За прошлый год вообще безупречное прекрасное исполнение бюджета - 99%", - ответил Артюхин на вопрос РИА Новости об оценке Казначейством исполнения федерального бюджета РФ за 2024 год. "Оценка дефицита примерно та, которая стоит в предварительных данных", - добавил он. Дефицит федерального бюджета РФ в 2024 году составил порядка 1,7% ВВП, или 3,485 триллиона рублей, сообщал ранее Минфин России. Дефицит бюджета по итогам января 2025 года, по предварительной оценке, составил 1,706 триллиона рублей, или 0,8% ВВП, отмечало министерство. "В январе дефицит значительный был, но это технический дефицит. Имею в виду, что идут опережающими темпами расходы определенные", - прокомментировал Артюхин.
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Экономика, РОССИЯ, Минфин РФ
Бюджет России за 2024 год исполнен на 99%, заявил глава Казначейства
Глава Казначейства: бюджет России за 2024 год исполнен на 99%
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ за 2024 год исполнен на 99%, дефицит оценивается примерно в 1,7% ВВП, сообщил журналистам глава Казначейства Роман Артюхин.
"За прошлый год вообще безупречное прекрасное исполнение бюджета - 99%", - ответил Артюхин на вопрос РИА Новости об оценке Казначейством исполнения федерального бюджета РФ за 2024 год.
"Оценка дефицита примерно та, которая стоит в предварительных данных", - добавил он.
Дефицит федерального бюджета РФ в 2024 году составил порядка 1,7% ВВП, или 3,485 триллиона рублей, сообщал ранее Минфин России. Дефицит бюджета по итогам января 2025 года, по предварительной оценке, составил 1,706 триллиона рублей, или 0,8% ВВП, отмечало министерство.
"В январе дефицит значительный был, но это технический дефицит. Имею в виду, что идут опережающими темпами расходы определенные", - прокомментировал Артюхин.
Федеральное казначейство перечислило в бюджеты более триллиона рублей