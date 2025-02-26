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Россиянам рассказали о новшестве с кассовыми чеками с 1 марта

Россиянам рассказали о новшестве с кассовыми чеками с 1 марта - 26.02.2025, ПРАЙМ

Россиянам рассказали о новшестве с кассовыми чеками с 1 марта

С 1 марта 2025 года потребители смогут контролировать свои расходы новым способом - все чеки за покупки будут находиться в одном месте, рассказал агентству... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T02:02+0300

2025-02-26T02:02+0300

2025-02-26T02:02+0300

кассовые чеки

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россия

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. С 1 марта 2025 года потребители смогут контролировать свои расходы новым способом - все чеки за покупки будут находиться в одном месте, рассказал агентству “Прайм” доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Вадим Голышев.Сейчас предприятия, осуществляющие расчет за товары и услуги, должны выдавать покупателю бумажный или электронный чек на телефонный номер или e-mail. Вместо электронного варианта можно выслать сведения, идентифицирующие чек (регистрационный номер ККТ, сумма, дата и время расчета, ФПД), и адрес сайта для бесплатного скачивания чека.В дополнение к этому с 1 марта этого года электронные чеки, подтверждающие совершение покупок, будут доступны в едином сервисе ФНС "Мои чеки онлайн", рассказал эксперт.“Благодаря такому новшеству вместо разрозненных данных о расходах, получаемых гражданами по электронной почте, в смс-сообщениях или различных приложениях, появится возможность аккумулировать сведения о произведенных платежах в одном месте”, - пояснил эксперт.Использовать данный сервис граждане могут, выразив свое согласие. В то же время, покупатель будет вправе отказаться от этого формата и выбрать привычный способ получения чека.Предполагается, что реализация возможностей нового сервиса позволит бизнесу сократить издержки, обусловленные необходимостью выдачи плательщику документа, подтверждающего оплату товаров, работ или услуг, а покупатели получат удобный способ контроля расчетов, а также истории и "географии" своих покупок.“Полагаем также, что вводимое новшество позволит дисциплинировать бизнес-сообщество, решить проблему невыдачи кассовых чеков потребителю товаров, работ или услуг, а также повысить уровень их качества”, - заключил Голышев.

https://1prime.ru/20240808/cheki-850755778.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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