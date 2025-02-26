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В Чили ввели комендантский час

В Чили ввели комендантский час - 26.02.2025, ПРАЙМ

В Чили ввели комендантский час

Власти Чили на фоне массового отключения электроэнергии ввели в стране комендантский час, сообщила глава МВД Каролина Тоа. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T02:30+0300

2025-02-26T02:30+0300

2025-02-26T02:30+0300

энергетика

общество

мировая экономика

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САНТЬЯГО, 26 фев - ПРАЙМ. Власти Чили на фоне массового отключения электроэнергии ввели в стране комендантский час, сообщила глава МВД Каролина Тоа. "Мы установим комендантский час с 22.00 вечера и до 6.00 утра (по местному времени - ред.)" - сказала она. По словам министра, на такие меры власти были вынуждены пойти, чтобы не допустить совершения возможных преступлений, актов вандализма или нападений. Массовое отключение электроэнергии произошло на всей территории Чили во вторник в районе 15.00 (21.00 мск). По наблюдениям корреспондента РИА Новости, наблюдаются перебои со связью, транспортом и платежами. Подача электроэнергии до сих пор не восстановлена.

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общество , мировая экономика