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В Чили ввели комендантский час - 26.02.2025, ПРАЙМ
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В Чили ввели комендантский час
В Чили ввели комендантский час - 26.02.2025, ПРАЙМ
В Чили ввели комендантский час
Власти Чили на фоне массового отключения электроэнергии ввели в стране комендантский час, сообщила глава МВД Каролина Тоа. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T02:30+0300
2025-02-26T02:30+0300
энергетика
общество
мировая экономика
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САНТЬЯГО, 26 фев - ПРАЙМ. Власти Чили на фоне массового отключения электроэнергии ввели в стране комендантский час, сообщила глава МВД Каролина Тоа. "Мы установим комендантский час с 22.00 вечера и до 6.00 утра (по местному времени - ред.)" - сказала она. По словам министра, на такие меры власти были вынуждены пойти, чтобы не допустить совершения возможных преступлений, актов вандализма или нападений. Массовое отключение электроэнергии произошло на всей территории Чили во вторник в районе 15.00 (21.00 мск). По наблюдениям корреспондента РИА Новости, наблюдаются перебои со связью, транспортом и платежами. Подача электроэнергии до сих пор не восстановлена.
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192
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192
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40
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40
общество , мировая экономика
Энергетика, Общество , Мировая экономика
02:30 26.02.2025
 
В Чили ввели комендантский час

В Чили на фоне массового отключения электроэнергии ввели комендантский час

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САНТЬЯГО, 26 фев - ПРАЙМ. Власти Чили на фоне массового отключения электроэнергии ввели в стране комендантский час, сообщила глава МВД Каролина Тоа.
"Мы установим комендантский час с 22.00 вечера и до 6.00 утра (по местному времени - ред.)" - сказала она.
По словам министра, на такие меры власти были вынуждены пойти, чтобы не допустить совершения возможных преступлений, актов вандализма или нападений.
Массовое отключение электроэнергии произошло на всей территории Чили во вторник в районе 15.00 (21.00 мск). По наблюдениям корреспондента РИА Новости, наблюдаются перебои со связью, транспортом и платежами. Подача электроэнергии до сих пор не восстановлена.
 
ЭнергетикаОбществоМировая экономика
 
 
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