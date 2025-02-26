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В Чили в течение ночи восстановят подачу электроэнергии

В Чили в течение ночи восстановят подачу электроэнергии - 26.02.2025, ПРАЙМ

В Чили в течение ночи восстановят подачу электроэнергии

Подача электроэнергии будет восстановлена в Чили в течение ночи, сообщила газета La Tercera со ссылкой на главу совета директоров национального координатора... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T04:43+0300

2025-02-26T04:43+0300

2025-02-26T04:43+0300

энергетика

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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 фев - ПРАЙМ. Подача электроэнергии будет восстановлена в Чили в течение ночи, сообщила газета La Tercera со ссылкой на главу совета директоров национального координатора подачи электроэнергии Хуан Карлос Ольмедо. "Четверть услуг восстановлена, в течение ночи система должна стать на 100% работоспособной, уточнил он", - отмечает СМИ. Массовое отключение электроэнергии произошло на всей территории Чили во вторник в районе 15.00 (21.00 мск). По наблюдениям корреспондента РИА Новости, наблюдаются перебои со связью, транспортом и платежами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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