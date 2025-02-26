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Подачу электроэнергии в Чили восстановят в течение ночи

Подачу электроэнергии в Чили восстановят в течение ночи - 26.02.2025, ПРАЙМ

Подачу электроэнергии в Чили восстановят в течение ночи

Уточняется цитата. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T04:55+0300

2025-02-26T04:55+0300

2025-02-26T04:55+0300

энергетика

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Уточняется цитата. БУЭНОС-АЙРЕС, 26 фев - РИА Новости. Подача электроэнергии будет восстановлена в Чили в течение ночи, сообщила газета La Tercera со ссылкой на главу совета директоров национального координатора подачи электроэнергии Хуана Карлоса Ольмеду. "Подача услуг восстановлена для четверти абонентов, в течение ночи система должна стать на 100% работоспособной, уточнил он", - отмечает СМИ. Массовое отключение электроэнергии произошло на всей территории Чили во вторник в районе 15.00 (21.00 мск). По наблюдениям корреспондента РИА Новости, наблюдаются перебои со связью, транспортом и платежами.

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