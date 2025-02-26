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Подачу электроэнергии в Чили восстановят в течение ночи - 26.02.2025, ПРАЙМ
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Подачу электроэнергии в Чили восстановят в течение ночи
Подачу электроэнергии в Чили восстановят в течение ночи - 26.02.2025, ПРАЙМ
Подачу электроэнергии в Чили восстановят в течение ночи
Уточняется цитата. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T04:55+0300
2025-02-26T04:55+0300
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855257722.jpg?1740534916
Уточняется цитата. БУЭНОС-АЙРЕС, 26 фев - РИА Новости. Подача электроэнергии будет восстановлена в Чили в течение ночи, сообщила газета La Tercera со ссылкой на главу совета директоров национального координатора подачи электроэнергии Хуана Карлоса Ольмеду. "Подача услуг восстановлена для четверти абонентов, в течение ночи система должна стать на 100% работоспособной, уточнил он", - отмечает СМИ. Массовое отключение электроэнергии произошло на всей территории Чили во вторник в районе 15.00 (21.00 мск). По наблюдениям корреспондента РИА Новости, наблюдаются перебои со связью, транспортом и платежами.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
Энергетика
04:55 26.02.2025
 
Подачу электроэнергии в Чили восстановят в течение ночи

La Tercera: подачу электроэнергии в Чили восстановят в течение ночи

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Уточняется цитата.
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 фев - РИА Новости. Подача электроэнергии будет восстановлена в Чили в течение ночи, сообщила газета La Tercera со ссылкой на главу совета директоров национального координатора подачи электроэнергии Хуана Карлоса Ольмеду.
"Подача услуг восстановлена для четверти абонентов, в течение ночи система должна стать на 100% работоспособной, уточнил он", - отмечает СМИ.
Массовое отключение электроэнергии произошло на всей территории Чили во вторник в районе 15.00 (21.00 мск). По наблюдениям корреспондента РИА Новости, наблюдаются перебои со связью, транспортом и платежами.
 
Энергетика
 
 
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