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В Дагестане предложили создать новое направление поддержки животноводов

В Дагестане предложили создать новое направление поддержки животноводов - 26.02.2025, ПРАЙМ

В Дагестане предложили создать новое направление поддержки животноводов

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов попросил министра сельского хозяйства России Оксану Лут рассмотреть возможность разработки нового... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T00:17+0300

2025-02-26T00:17+0300

2025-02-26T00:17+0300

сельское хозяйство

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оксана лут

минсельхоз

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МАХАЧКАЛА, 26 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов попросил министра сельского хозяйства России Оксану Лут рассмотреть возможность разработки нового направления поддержки сельских животноводов по принципу программ "Земский доктор" и "Земский учитель", сообщили в пресс-службе правительства республики. "Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с главой Минсельхоза РФ Оксаной Лут… Премьер-министр попросил рассмотреть возможность создания нового направления поддержки, в котором сегодня особенно нуждаются сельские труженики, по принципу "земских специалистов", для тех, кто занят в животноводческой деятельности. Среди возможных направлений поддержки - предоставление выплат, земельных участков и так далее", – говорится в сообщении. Также Абдулмуслимов обратился к Лут с просьбой поддержки республики в развитии отрасли животноводства в части наращивания производства мяса, дополнительного финансирования этого направления. В правительстве Дагестана отметили, что в ходе встречи также обсуждались вопросы развития приоритетных направлений агропромышленного комплекса республики – рисоводства, виноградарства, животноводства, участия в реализации нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", кадрового обеспечения сельхозотрасли и другие.

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сельское хозяйство, россия, дагестан, махачкала, рф, оксана лут, минсельхоз