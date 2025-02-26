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Экс-сотрудник налоговой службы США раскрыл сведения о сотнях тысяч граждан - 26.02.2025, ПРАЙМ
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Экс-сотрудник налоговой службы США раскрыл сведения о сотнях тысяч граждан
Экс-сотрудник налоговой службы США раскрыл сведения о сотнях тысяч граждан - 26.02.2025, ПРАЙМ
Экс-сотрудник налоговой службы США раскрыл сведения о сотнях тысяч граждан
Экс-сотрудник налогового управления США (IRS) Чарльз Литтлджон, ответственный за передачу в СМИ налоговой отчётности президента США Дональда Трампа в 2020 году, | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T12:13+0300
2025-02-26T12:13+0300
сша
new york post
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Экс-сотрудник налогового управления США (IRS) Чарльз Литтлджон, ответственный за передачу в СМИ налоговой отчётности президента США Дональда Трампа в 2020 году, раскрыл тогда же налоговую информацию о более 405 тысячах американцев, следует из заявления IRS, которое приводит издание New York Post. В сентябре 2020 года газета New York Times опубликовала статью, в которой утверждала, что бывший тогда у власти Трамп не уплатил федеральный подоходный налог за 10 лет. Издание указало, что получило информацию о налогах Дональда Трампа более за чем 20 лет, включая "сотни" компаний, которые составляют его "бизнес-империю". Как отмечает издание New York Post, тогда же сообщалось, что Литтлджон также раскрыл информацию о более чем 70 тысячах людей и предприятий. "Опираясь на анализ данных, проведенный Генеральным инспектором казначейства по налоговому администрированию (TIGTA) и IRS, налоговое управление США разослало уведомления 405 427 налогоплательщикам, чья налоговая информация были неподобающе раскрыта Литтлджоном", - говорится в заявлении IRS. Отмечается, что около 89% налогоплательщиков, которых затронула утечка, являются субъектами предпринимательской деятельности. В январе 2024 года газета Wall Street Journal сообщила, что Литтлджон приговорён к пяти годам тюремного заключения. По данным Wall Street Journal, Литтлджон признал вину в передаче налоговых документов газете New York Times и НКО ProPublica. По его словам, он действовал, отдавая себе отчет, что, скорее всего, окажется в суде. Окружной судья Ана Рейес заявляла, что Литтлджон систематически нарушал закон в течение двух-трех лет, пока работал в налоговой службе, а самое удивительное, по ее словам, что и устроился он на работу с целью получить доступ к документам Трампа. Финансовые документы Трампа, прежде всего его налоговые декларации, стали предметом интриг еще в ходе предвыборной кампании 2016 года. В отличие от сложившейся практики, Трамп не сделал достоянием гласности сведения о своих финансовых делах, сославшись на то, что его бизнес и декларации проходят финансовый аудит.
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сша, new york post
США, New York Post
12:13 26.02.2025
 
Экс-сотрудник налоговой службы США раскрыл сведения о сотнях тысяч граждан

NYP: экс-сотрудник налоговой службы США раскрыл сведения о 405 тысячах американцев

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Экс-сотрудник налогового управления США (IRS) Чарльз Литтлджон, ответственный за передачу в СМИ налоговой отчётности президента США Дональда Трампа в 2020 году, раскрыл тогда же налоговую информацию о более 405 тысячах американцев, следует из заявления IRS, которое приводит издание New York Post.
В сентябре 2020 года газета New York Times опубликовала статью, в которой утверждала, что бывший тогда у власти Трамп не уплатил федеральный подоходный налог за 10 лет. Издание указало, что получило информацию о налогах Дональда Трампа более за чем 20 лет, включая "сотни" компаний, которые составляют его "бизнес-империю". Как отмечает издание New York Post, тогда же сообщалось, что Литтлджон также раскрыл информацию о более чем 70 тысячах людей и предприятий.
"Опираясь на анализ данных, проведенный Генеральным инспектором казначейства по налоговому администрированию (TIGTA) и IRS, налоговое управление США разослало уведомления 405 427 налогоплательщикам, чья налоговая информация были неподобающе раскрыта Литтлджоном", - говорится в заявлении IRS.
Отмечается, что около 89% налогоплательщиков, которых затронула утечка, являются субъектами предпринимательской деятельности.
В январе 2024 года газета Wall Street Journal сообщила, что Литтлджон приговорён к пяти годам тюремного заключения. По данным Wall Street Journal, Литтлджон признал вину в передаче налоговых документов газете New York Times и НКО ProPublica. По его словам, он действовал, отдавая себе отчет, что, скорее всего, окажется в суде. Окружной судья Ана Рейес заявляла, что Литтлджон систематически нарушал закон в течение двух-трех лет, пока работал в налоговой службе, а самое удивительное, по ее словам, что и устроился он на работу с целью получить доступ к документам Трампа.
Финансовые документы Трампа, прежде всего его налоговые декларации, стали предметом интриг еще в ходе предвыборной кампании 2016 года. В отличие от сложившейся практики, Трамп не сделал достоянием гласности сведения о своих финансовых делах, сославшись на то, что его бизнес и декларации проходят финансовый аудит.
США - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
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12 февраля, 11:55
 
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