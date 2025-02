https://1prime.ru/20250226/dannye-855267438.html

Экс-сотрудник налоговой службы США раскрыл сведения о сотнях тысяч граждан

Экс-сотрудник налоговой службы США раскрыл сведения о сотнях тысяч граждан - 26.02.2025, ПРАЙМ

Экс-сотрудник налоговой службы США раскрыл сведения о сотнях тысяч граждан

Экс-сотрудник налогового управления США (IRS) Чарльз Литтлджон, ответственный за передачу в СМИ налоговой отчётности президента США Дональда Трампа в 2020 году, | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T12:13+0300

2025-02-26T12:13+0300

2025-02-26T12:13+0300

сша

new york post

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Экс-сотрудник налогового управления США (IRS) Чарльз Литтлджон, ответственный за передачу в СМИ налоговой отчётности президента США Дональда Трампа в 2020 году, раскрыл тогда же налоговую информацию о более 405 тысячах американцев, следует из заявления IRS, которое приводит издание New York Post. В сентябре 2020 года газета New York Times опубликовала статью, в которой утверждала, что бывший тогда у власти Трамп не уплатил федеральный подоходный налог за 10 лет. Издание указало, что получило информацию о налогах Дональда Трампа более за чем 20 лет, включая "сотни" компаний, которые составляют его "бизнес-империю". Как отмечает издание New York Post, тогда же сообщалось, что Литтлджон также раскрыл информацию о более чем 70 тысячах людей и предприятий. "Опираясь на анализ данных, проведенный Генеральным инспектором казначейства по налоговому администрированию (TIGTA) и IRS, налоговое управление США разослало уведомления 405 427 налогоплательщикам, чья налоговая информация были неподобающе раскрыта Литтлджоном", - говорится в заявлении IRS. Отмечается, что около 89% налогоплательщиков, которых затронула утечка, являются субъектами предпринимательской деятельности. В январе 2024 года газета Wall Street Journal сообщила, что Литтлджон приговорён к пяти годам тюремного заключения. По данным Wall Street Journal, Литтлджон признал вину в передаче налоговых документов газете New York Times и НКО ProPublica. По его словам, он действовал, отдавая себе отчет, что, скорее всего, окажется в суде. Окружной судья Ана Рейес заявляла, что Литтлджон систематически нарушал закон в течение двух-трех лет, пока работал в налоговой службе, а самое удивительное, по ее словам, что и устроился он на работу с целью получить доступ к документам Трампа. Финансовые документы Трампа, прежде всего его налоговые декларации, стали предметом интриг еще в ходе предвыборной кампании 2016 года. В отличие от сложившейся практики, Трамп не сделал достоянием гласности сведения о своих финансовых делах, сославшись на то, что его бизнес и декларации проходят финансовый аудит.

https://1prime.ru/20250212/ssha-854872206.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, new york post