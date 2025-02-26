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Чистая прибыль Danone выросла в 2,3 раза - 26.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250226/danone-855263231.html
Чистая прибыль Danone выросла в 2,3 раза
Чистая прибыль Danone выросла в 2,3 раза - 26.02.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Danone выросла в 2,3 раза
Французская компания-производитель молочной продукции Danone S.A. в 2024 году увеличила чистую прибыль в 2,3 раза - до 2,021 миллиарда евро, говорится в... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T10:15+0300
2025-02-26T10:15+0300
экономика
бизнес
danone
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Французская компания-производитель молочной продукции Danone S.A. в 2024 году увеличила чистую прибыль в 2,3 раза - до 2,021 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Прибыль на акцию поднялась до 3,13 евро с 1,36 евро годом ранее. Операционная прибыль выросла в 1,7 раза и составила 3,379 миллиарда евро. Объем продаж при этом незначительно снизился - на 0,9%, до 27,376 миллиарда евро, а увеличение сопоставимых продаж (LFL, like-for-like) составило 4,3%. Объем продаж компании в Европе вырос за год на 2%, до 9,568 миллиарда евро, в Северной Америке - снизился на 4,5%, до 6,579 миллиарда, в Китае, Северной Азии и Океании вырос на 5,7%, до 3,694 миллиарда, в остальном мире снизился на 10,9%, до 4,506 миллиарда евро. По итогам четвертого квартала 2024 года Danone несколько увеличила объем продаж в годовом выражении - на 0,9%, до 6,716 миллиарда евро. Продажи в Европе выросли в отчетном квартале на 2%, до 2,358 миллиарда евро, в Северной Америке снизились на 5,2%, до 1,636 миллиарда, в Китае, Северной Азии и Океании выросли на 7,8%, до 886 миллионов, в остальном мире поднялись на 1,8%, до 1,112 миллиарда евро. Французская компания Danone была основана в 1919 году. Компания присутствует более чем в 120 странах, штат насчитывает примерно 90 тысяч человек.
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бизнес, danone
Экономика, Бизнес, Danone
10:15 26.02.2025
 
Чистая прибыль Danone выросла в 2,3 раза

Чистая прибыль Danone в 2024 году выросла в 2,3 раза

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛоготип Danone
Логотип Danone - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Французская компания-производитель молочной продукции Danone S.A. в 2024 году увеличила чистую прибыль в 2,3 раза - до 2,021 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.
Прибыль на акцию поднялась до 3,13 евро с 1,36 евро годом ранее. Операционная прибыль выросла в 1,7 раза и составила 3,379 миллиарда евро.
Объем продаж при этом незначительно снизился - на 0,9%, до 27,376 миллиарда евро, а увеличение сопоставимых продаж (LFL, like-for-like) составило 4,3%.
Объем продаж компании в Европе вырос за год на 2%, до 9,568 миллиарда евро, в Северной Америке - снизился на 4,5%, до 6,579 миллиарда, в Китае, Северной Азии и Океании вырос на 5,7%, до 3,694 миллиарда, в остальном мире снизился на 10,9%, до 4,506 миллиарда евро.
По итогам четвертого квартала 2024 года Danone несколько увеличила объем продаж в годовом выражении - на 0,9%, до 6,716 миллиарда евро. Продажи в Европе выросли в отчетном квартале на 2%, до 2,358 миллиарда евро, в Северной Америке снизились на 5,2%, до 1,636 миллиарда, в Китае, Северной Азии и Океании выросли на 7,8%, до 886 миллионов, в остальном мире поднялись на 1,8%, до 1,112 миллиарда евро.
Французская компания Danone была основана в 1919 году. Компания присутствует более чем в 120 странах, штат насчитывает примерно 90 тысяч человек.
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