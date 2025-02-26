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Трамп заявил о возвращении средств, затраченных на Украину - 26.02.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил о возвращении средств, затраченных на Украину
Трамп заявил о возвращении средств, затраченных на Украину - 26.02.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о возвращении средств, затраченных на Украину
Американский президент Дональд Трамп заявил, что в рамках соглашения по минеральным ресурсам с Украиной США получат назад все уже направленные Киеву деньги и... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T20:42+0300
2025-02-26T20:42+0300
экономика
дональд трамп
сделка
украина
возврат денег
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ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что в рамках соглашения по минеральным ресурсам с Украиной США получат назад все уже направленные Киеву деньги и еще "значительно больше". "Байден потратил 350 миллиардов долларов без единого шанса на получение их обратно. Теперь мы собираемся получить назад все эти деньги, плюс значительно больше", - сообщил он на первом заседании кабинета американской администрации в Белом доме, комментируя сделку Вашингтона с Киевом. Американский лидер добавил, что США намерены взять с Украины то, что "имеют право". Как сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, администрация Трампа надеется, что документ по минеральным ресурсам с Украиной будет подписан на этой неделе. Она также заявила, что сделка абсолютно необходима и имеет решающее значение для США. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США Майк Уолтц позднее заявил, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".
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дональд трамп, сделка, украина, возврат денег
Экономика, Дональд Трамп, сделка, УКРАИНА, возврат денег
20:42 26.02.2025
 
Трамп заявил о возвращении средств, затраченных на Украину

Трамп: сделка с Украиной вернет США "значительно больше" уже направленных денег

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанк доллары США
 доллары США - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что в рамках соглашения по минеральным ресурсам с Украиной США получат назад все уже направленные Киеву деньги и еще "значительно больше".
"Байден потратил 350 миллиардов долларов без единого шанса на получение их обратно. Теперь мы собираемся получить назад все эти деньги, плюс значительно больше", - сообщил он на первом заседании кабинета американской администрации в Белом доме, комментируя сделку Вашингтона с Киевом.
Американский лидер добавил, что США намерены взять с Украины то, что "имеют право".
Как сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, администрация Трампа надеется, что документ по минеральным ресурсам с Украиной будет подписан на этой неделе. Она также заявила, что сделка абсолютно необходима и имеет решающее значение для США.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Трамп оценил ход подготовки к сделке с Киевом по ископаемым
24 февраля, 23:08
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Советник президента США Майк Уолтц позднее заявил, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".
 
ЭкономикаДональд ТрампсделкаУКРАИНАвозврат денег
 
 
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