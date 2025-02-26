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Глобальный долг достиг рекордного уровня
Глобальный долг достиг рекордного уровня - 26.02.2025, ПРАЙМ
Глобальный долг достиг рекордного уровня
Глобальный долг достиг рекордного уровня в 318 триллионов долларов, увеличившись на 7 триллионов долларов в 2024 году, согласно данным Института международных... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T11:51+0300
2025-02-26T11:51+0300
2025-02-26T11:51+0300
экономика
глобальный госдолг
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Глобальный долг достиг рекордного уровня в 318 триллионов долларов, увеличившись на 7 триллионов долларов в 2024 году, согласно данным Института международных финансов (IIF), которые приводит Bloomberg.Общая сумма долга как доля валового внутреннего продукта также выросла впервые за четыре года на фоне замедления экономического роста, говорится в докладе группы, представляющей мировую финансовую индустрию. Согласно прогнозам, в этом году объем заимствований останется высоким, особенно в США, Франции, Китае, Индии и Бразилии.Рост долгового бремени означает, что правительствам следует "опасаться „бдительных облигационеров“ - так называют инвесторов, которые повышают процентные ставки, пытаясь заставить политиков сдерживать бюджетный дефицит и долг, говорится в докладе IIF.Тем не менее, IIF прогнозирует замедление общего объема заимствований в этом году. "В перспективе мы ожидаем дальнейшего замедления роста глобального долга", - заключили авторы материала.
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глобальный госдолг
Экономика, глобальный госдолг
Глобальный долг достиг рекордного уровня
IIF: глобальный долг достиг рекордных 318 триллионов долларов в 2024 году
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ.
Глобальный долг достиг рекордного уровня в 318 триллионов долларов, увеличившись на 7 триллионов долларов в 2024 году, согласно данным Института международных финансов (IIF), которые приводит
Bloomberg.
Общая сумма долга как доля валового внутреннего продукта также выросла впервые за четыре года на фоне замедления экономического роста, говорится в докладе группы, представляющей мировую финансовую индустрию. Согласно прогнозам, в этом году объем заимствований останется высоким, особенно в США, Франции, Китае, Индии и Бразилии.
Рост долгового бремени означает, что правительствам следует "опасаться „бдительных облигационеров“ - так называют инвесторов, которые повышают процентные ставки, пытаясь заставить политиков сдерживать бюджетный дефицит и долг, говорится в докладе IIF.
Тем не менее, IIF прогнозирует замедление общего объема заимствований в этом году. "В перспективе мы ожидаем дальнейшего замедления роста глобального долга", - заключили авторы материала.
Госдолг Украины достиг 87,9 процента