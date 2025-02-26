https://1prime.ru/20250226/dolg-855266496.html

Глобальный долг достиг рекордного уровня

Глобальный долг достиг рекордного уровня - 26.02.2025, ПРАЙМ

Глобальный долг достиг рекордного уровня

Глобальный долг достиг рекордного уровня в 318 триллионов долларов, увеличившись на 7 триллионов долларов в 2024 году, согласно данным Института международных... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T11:51+0300

2025-02-26T11:51+0300

2025-02-26T11:51+0300

экономика

глобальный госдолг

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Глобальный долг достиг рекордного уровня в 318 триллионов долларов, увеличившись на 7 триллионов долларов в 2024 году, согласно данным Института международных финансов (IIF), которые приводит Bloomberg.Общая сумма долга как доля валового внутреннего продукта также выросла впервые за четыре года на фоне замедления экономического роста, говорится в докладе группы, представляющей мировую финансовую индустрию. Согласно прогнозам, в этом году объем заимствований останется высоким, особенно в США, Франции, Китае, Индии и Бразилии.Рост долгового бремени означает, что правительствам следует "опасаться „бдительных облигационеров“ - так называют инвесторов, которые повышают процентные ставки, пытаясь заставить политиков сдерживать бюджетный дефицит и долг, говорится в докладе IIF.Тем не менее, IIF прогнозирует замедление общего объема заимствований в этом году. "В перспективе мы ожидаем дальнейшего замедления роста глобального долга", - заключили авторы материала.

https://1prime.ru/20250206/ukraina-854731208.html

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глобальный госдолг