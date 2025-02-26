https://1prime.ru/20250226/dollar-855264193.html
Экономист объяснил, стоит ли сейчас бежать в обменники за долларами
Экономист объяснил, стоит ли сейчас бежать в обменники за долларами - 26.02.2025, ПРАЙМ
Экономист объяснил, стоит ли сейчас бежать в обменники за долларами
В настоящее время россияне могут приобрести доллары в том случае, если имеются лишние деньги. Об этом в беседе с изданием Life рассказал экономист Александр... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T10:45+0300
2025-02-26T10:45+0300
2025-02-26T10:45+0300
экономика
россия
доллар
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159819_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65896614394541b10d68f14788583d04.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. В настоящее время россияне могут приобрести доллары в том случае, если имеются лишние деньги. Об этом в беседе с изданием Life рассказал экономист Александр Дудчак.По словам собеседника издания, фиксация национальной валюты на низкой точке курса является предлогом для дальнейшего понижения рубля и приобретения долларов по более выгодному курсу. Тем не менее, укрепление рубля остается поводом для спекуляций."Поэтому, если есть свободные деньги, можно какие-то там "зеленые" прикупить. Нет — и не надо. Причин для ещё большего падения доллара нет", — резюмировал собеседник агентства.
https://1prime.ru/20250225/dollar-855249056.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159819_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_26c1ea6ba96b89a0de504a764e9195e1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, доллар
Экономика, РОССИЯ, доллар
Экономист объяснил, стоит ли сейчас бежать в обменники за долларами
Экономист Дудчак: стоит прикупить доллары, если есть свободные деньги
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ.
В настоящее время россияне могут приобрести доллары в том случае, если имеются лишние деньги. Об этом в беседе с изданием Life рассказал
экономист Александр Дудчак.
По словам собеседника издания, фиксация национальной валюты на низкой точке курса является предлогом для дальнейшего понижения рубля и приобретения долларов по более выгодному курсу. Тем не менее, укрепление рубля остается поводом для спекуляций.
"Поэтому, если есть свободные деньги, можно какие-то там "зеленые" прикупить. Нет — и не надо. Причин для ещё большего падения доллара нет", — резюмировал собеседник агентства.
Доллар дешевеет к мировым валютам