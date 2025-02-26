https://1prime.ru/20250226/dollar-855264193.html

Экономист объяснил, стоит ли сейчас бежать в обменники за долларами

Экономист объяснил, стоит ли сейчас бежать в обменники за долларами - 26.02.2025, ПРАЙМ

Экономист объяснил, стоит ли сейчас бежать в обменники за долларами

В настоящее время россияне могут приобрести доллары в том случае, если имеются лишние деньги. Об этом в беседе с изданием Life рассказал экономист Александр... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T10:45+0300

2025-02-26T10:45+0300

2025-02-26T10:45+0300

экономика

россия

доллар

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. В настоящее время россияне могут приобрести доллары в том случае, если имеются лишние деньги. Об этом в беседе с изданием Life рассказал экономист Александр Дудчак.По словам собеседника издания, фиксация национальной валюты на низкой точке курса является предлогом для дальнейшего понижения рубля и приобретения долларов по более выгодному курсу. Тем не менее, укрепление рубля остается поводом для спекуляций."Поэтому, если есть свободные деньги, можно какие-то там "зеленые" прикупить. Нет — и не надо. Причин для ещё большего падения доллара нет", — резюмировал собеседник агентства.

https://1prime.ru/20250225/dollar-855249056.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, доллар