https://1prime.ru/20250226/dollar-855282141.html
Доллар дорожает к другим мировым валютам
Доллар дорожает к другим мировым валютам - 26.02.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к другим мировым валютам
Стоимость доллара ускорила рост по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после публикации статистики с рынка недвижимости США,... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T18:46+0300
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара ускорила рост по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после публикации статистики с рынка недвижимости США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.20 мск курс евро к доллару снижается до 1,0482 доллара за евро с 1,0515 доллара за евро на прошлом закрытии, курс доллара к иене растёт до 149,85 иены с уровня прошлого закрытия в 149,03 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,28%, до 106,59 пункта. До выхода макростатистики американская валюта дорожала чуть меньшими темпами. Продажи новых домов в США в январе упали на 10,5% по сравнению с пересмотренным значением декабря - до 657 тысяч. Аналитики в свою очередь ожидали показатель на уровне 680 тысяч. В четверг будет опубликована промежуточная оценка динамики ВВП страны. Согласно предварительным данным, американская экономика по итогам прошлого года выросла на 2,8%, в четвертом квартале - на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
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торги, доллар, мировые валюты
Экономика, Торги, доллар, Мировые валюты
Доллар дорожает к другим мировым валютам
Доллар укрепляется после выхода новых макроэкономических данных
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара ускорила рост по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после публикации статистики с рынка недвижимости США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.20 мск курс евро к доллару снижается до 1,0482 доллара за евро с 1,0515 доллара за евро на прошлом закрытии, курс доллара к иене растёт до 149,85 иены с уровня прошлого закрытия в 149,03 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,28%, до 106,59 пункта. До выхода макростатистики американская валюта дорожала чуть меньшими темпами.
Продажи новых домов в США в январе упали на 10,5% по сравнению с пересмотренным значением декабря - до 657 тысяч. Аналитики в свою очередь ожидали показатель на уровне 680 тысяч.
Доллар дешевеет к мировым валютам
В четверг будет опубликована промежуточная оценка динамики ВВП страны. Согласно предварительным данным, американская экономика по итогам прошлого года выросла на 2,8%, в четвертом квартале - на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).