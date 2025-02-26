https://1prime.ru/20250226/dollar-855282141.html

Доллар дорожает к другим мировым валютам

Доллар дорожает к другим мировым валютам - 26.02.2025, ПРАЙМ

Доллар дорожает к другим мировым валютам

Стоимость доллара ускорила рост по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после публикации статистики с рынка недвижимости США,... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T18:46+0300

2025-02-26T18:46+0300

2025-02-26T18:46+0300

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара ускорила рост по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после публикации статистики с рынка недвижимости США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.20 мск курс евро к доллару снижается до 1,0482 доллара за евро с 1,0515 доллара за евро на прошлом закрытии, курс доллара к иене растёт до 149,85 иены с уровня прошлого закрытия в 149,03 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,28%, до 106,59 пункта. До выхода макростатистики американская валюта дорожала чуть меньшими темпами. Продажи новых домов в США в январе упали на 10,5% по сравнению с пересмотренным значением декабря - до 657 тысяч. Аналитики в свою очередь ожидали показатель на уровне 680 тысяч. В четверг будет опубликована промежуточная оценка динамики ВВП страны. Согласно предварительным данным, американская экономика по итогам прошлого года выросла на 2,8%, в четвертом квартале - на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

https://1prime.ru/20250225/dollar-855249056.html

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торги, доллар, мировые валюты