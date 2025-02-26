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Сборы "Автодора" за проезд по платным трассам выросли на 40%

Сборы "Автодора" за проезд по платным трассам выросли на 40% - 26.02.2025, ПРАЙМ

Сборы "Автодора" за проезд по платным трассам выросли на 40%

Доходы "Автодора" от взимания платы за пользование своими платными трассами в 2024 году составили порядка 112 миллиардов рублей, сообщил глава "Автодора"... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T12:00+0300

2025-02-26T12:00+0300

2025-02-26T12:50+0300

экономика

бизнес

автодор

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Доходы "Автодора" от взимания платы за пользование своими платными трассами в 2024 году составили порядка 112 миллиардов рублей, сообщил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.В 2023 году госкомпанией было собрано 80,18 миллиарда рублей. Таким образом, показатель вырос на 40%."В прошлом году мы собрали 112 миллиардов рублей за счет платности, что позволяет обслуживать все ранее взятые на себя обязательства", - сказал Петушенко на площадке форума "Инфраструктурные инициативы бизнеса".В январе компания сообщала, что количество проездов по ее скоростным магистралям увеличилось в 2024 году на 33% и превысило 379 миллионов."Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.

https://1prime.ru/20250218/avtodor-855026406.html

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бизнес, автодор, россия