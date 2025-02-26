Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сборы "Автодора" за проезд по платным трассам выросли на 40% - 26.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250226/dorogi-855266891.html
Сборы "Автодора" за проезд по платным трассам выросли на 40%
Сборы "Автодора" за проезд по платным трассам выросли на 40% - 26.02.2025, ПРАЙМ
Сборы "Автодора" за проезд по платным трассам выросли на 40%
Доходы "Автодора" от взимания платы за пользование своими платными трассами в 2024 году составили порядка 112 миллиардов рублей, сообщил глава "Автодора"... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T12:00+0300
2025-02-26T12:50+0300
экономика
бизнес
автодор
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83883/18/838831877_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_4cd7ab1f4a16c5219d652b137708320e.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Доходы "Автодора" от взимания платы за пользование своими платными трассами в 2024 году составили порядка 112 миллиардов рублей, сообщил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.В 2023 году госкомпанией было собрано 80,18 миллиарда рублей. Таким образом, показатель вырос на 40%."В прошлом году мы собрали 112 миллиардов рублей за счет платности, что позволяет обслуживать все ранее взятые на себя обязательства", - сказал Петушенко на площадке форума "Инфраструктурные инициативы бизнеса".В январе компания сообщала, что количество проездов по ее скоростным магистралям увеличилось в 2024 году на 33% и превысило 379 миллионов."Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
https://1prime.ru/20250218/avtodor-855026406.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83883/18/838831877_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_94e8e6ae2d07cc8789c6dd00692262a9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, автодор, россия
Экономика, Бизнес, Автодор, РОССИЯ
12:00 26.02.2025 (обновлено: 12:50 26.02.2025)
 
Сборы "Автодора" за проезд по платным трассам выросли на 40%

"Автодор": сборы за проезд по платным трассам в 2024 году выросли на 40%

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОткрытие движения по первому участку новой скоростной трассы Москва - Казань
Открытие движения по первому участку новой скоростной трассы Москва - Казань - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Доходы "Автодора" от взимания платы за пользование своими платными трассами в 2024 году составили порядка 112 миллиардов рублей, сообщил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.
В 2023 году госкомпанией было собрано 80,18 миллиарда рублей. Таким образом, показатель вырос на 40%.
"В прошлом году мы собрали 112 миллиардов рублей за счет платности, что позволяет обслуживать все ранее взятые на себя обязательства", - сказал Петушенко на площадке форума "Инфраструктурные инициативы бизнеса".
В январе компания сообщала, что количество проездов по ее скоростным магистралям увеличилось в 2024 году на 33% и превысило 379 миллионов.
"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
Мост - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
"Автодор" повысил тарифы за проезд по платным трассам
18 февраля, 11:45
 
ЭкономикаБизнесАвтодорРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала