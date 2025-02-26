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Сборы "Автодора" за проезд по платным трассам выросли на 40%
Сборы "Автодора" за проезд по платным трассам выросли на 40% - 26.02.2025, ПРАЙМ
Сборы "Автодора" за проезд по платным трассам выросли на 40%
Доходы "Автодора" от взимания платы за пользование своими платными трассами в 2024 году составили порядка 112 миллиардов рублей, сообщил глава "Автодора"... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T12:00+0300
2025-02-26T12:00+0300
2025-02-26T12:50+0300
экономика
бизнес
автодор
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Доходы "Автодора" от взимания платы за пользование своими платными трассами в 2024 году составили порядка 112 миллиардов рублей, сообщил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.В 2023 году госкомпанией было собрано 80,18 миллиарда рублей. Таким образом, показатель вырос на 40%."В прошлом году мы собрали 112 миллиардов рублей за счет платности, что позволяет обслуживать все ранее взятые на себя обязательства", - сказал Петушенко на площадке форума "Инфраструктурные инициативы бизнеса".В январе компания сообщала, что количество проездов по ее скоростным магистралям увеличилось в 2024 году на 33% и превысило 379 миллионов."Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
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бизнес, автодор, россия
Экономика, Бизнес, Автодор, РОССИЯ
Сборы "Автодора" за проезд по платным трассам выросли на 40%
"Автодор": сборы за проезд по платным трассам в 2024 году выросли на 40%
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Доходы "Автодора" от взимания платы за пользование своими платными трассами в 2024 году составили порядка 112 миллиардов рублей, сообщил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.
В 2023 году госкомпанией было собрано 80,18 миллиарда рублей. Таким образом, показатель вырос на 40%.
"В прошлом году мы собрали 112 миллиардов рублей за счет платности, что позволяет обслуживать все ранее взятые на себя обязательства", - сказал Петушенко на площадке форума "Инфраструктурные инициативы бизнеса".
В январе компания сообщала, что количество проездов по ее скоростным магистралям увеличилось в 2024 году на 33% и превысило 379 миллионов.
"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
"Автодор" повысил тарифы за проезд по платным трассам