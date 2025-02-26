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На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - 26.02.2025, ПРАЙМ

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T07:41+0300

2025-02-26T07:41+0300

2025-02-26T07:41+0300

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение было перекрыто с 6.31 мск, ограничение продлилось почти час. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

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бизнес, россия, москва