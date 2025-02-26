https://1prime.ru/20250226/eks-sotrudnik-855255186.html

Экс-сотрудник "Вымпела" рассказал о службе в спецназе ФСБ

Экс-сотрудник "Вымпела" рассказал о службе в спецназе ФСБ - 26.02.2025, ПРАЙМ

Экс-сотрудник "Вымпела" рассказал о службе в спецназе ФСБ

Прославленный работник органов госбезопасности СССР полковник Евгений Савинцев был не просто непосредственным создателем легендарного подразделения специального | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T02:45+0300

2025-02-26T02:45+0300

2025-02-26T02:45+0300

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афганистан

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Прославленный работник органов госбезопасности СССР полковник Евгений Савинцев был не просто непосредственным создателем легендарного подразделения специального назначения "Вымпел" и его сотрудником №1 - заложенные им традиции служения Родине успешно переняли нынешние бойцы спецназа ФСБ России, рассказал РИА Новости ученик и младший боевой товарищ Савинцева, президент ассоциации ветеранов "Вымпела" Валерий Попов. В среду исполняется сто лет со дня рождения Евгения Александровича Савинцева (1925-2015). ИЗ ТОМСКА - В РАЗНЫЕ СТРАНЫ Евгений Савинцев родился в уездном сибирском городе Томске 26 февраля 1925 года. Он был девятым ребенком у своих родителей. В поисках лучшей жизни семья Савинцева перебралась в Новосибирск, где в 1940 году тот закончил восьмилетку. После того как началась Великая Отечественная война, Евгений Савинцев искал возможность попасть на фронт, и в 16 лет поступил в специальную артиллерийскую школу, а в 1943-м - в Киевское артиллерийское училище, к тому времени эвакуированное в Красноярск. В 1944 году Савинцева командировали в освобожденный Киев, где назначили старшиной артиллерийской батареи, и где он получил первый командирский опыт. Личные и боевые качества Савинцева не прошли незамеченными: его откомандировали в Москву на подготовку в школу военной контрразведки "Смерш". После окончания школы в 1946 году Савинцев направляется на Западную Украину, в Тернопольскую область, для борьбы с подпольными бандами украинских националистов. В 1949 году Евгений Савинцев перешел на службу в подразделение министерства государственной безопасности СССР, занимавшееся силовыми операциями за рубежом, и которым руководил легендарный сотрудник органов госбезопасности генерал-лейтенант Павел Судоплатов. В качестве разведчика-нелегала Савинцев работал за рубежом, объездил практически всю Европу, был в странах, как принято говорить, "со сложной оперативной обстановкой" и участвовал в спецоперациях, связанных с угрозой для жизни. ПРЕДТЕЧИ "ВЫМПЕЛА" Подразделение специального назначения "Вымпел" в составе советской внешней разведки появилось не вдруг и не на пустом месте. Первые подразделения специального назначения на случай войны создавались в СССР в 1930-е годы. В разных районах на западе страны закладывали схроны с оружием, продовольствием, амуницией, средствами связи. Но в силу разных причин те базы затем были ликвидированы, а многие кадры безвозвратно потеряны. Фактически была уничтожена вся скрытая инфраструктура партизанского движения. А если бы довоенные базы сохранились, то, по мнению специалистов, очень много лишних потерь во время Великой Отечественной войны можно было избежать. Но сразу после нападения Германии руководство советских органов госбезопасности занялось организацией зафронтовой, разведывательно-диверсионной работы в тылу агрессора. При наркоме внутренних дел СССР была образована Особая группа под руководством Судоплатова. В нее вошли мастера разведки и диверсий, получившие боевой опыт в ходе гражданской войны в Испании. Для решения поставленных задач при Особой группе создали войска Особой группы, преобразованные позднее в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН). Затем на базе Особой группы сформировали 2-й отдел наркомата внутренних дел, реорганизованный в 1942 году в 4-е Управление НКВД (разведка и диверсии за линией фронта). А после того как в 1943 году был воссоздан Наркомат госбезопасности СССР, это подразделение передали в НКГБ. Сотрудники разведывательно-диверсионных групп НКВД-НКГБ проходили специальную подготовку, позволявшую вести бой с превосходящими силами противника, воевать в любых погодных условиях, и днем, и ночью, на любой местности, используя любые виды оружия: от ножа и револьвера до противотанкового ружья и артиллерийских орудий, не теряя самообладания и мужества в самых опасных условиях. Начав борьбу с оккупантами с битвы у стен столицы, они прошли боевыми рейдами по тылам противника на Украине и в Белоруссии, сражались с врагами на территории Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Словакии, Словении, Польши и Чехии. На их боевом счету десятки тысяч уничтоженных солдат и офицеров противника, карателей и нацистских пособников всех мастей, сотни пущенных под откос эшелонов с боевой техникой и живой силой, взорванных складов боеприпасов, мостов, железных и шоссейных дорог. Но победа в Великой Отечественной войне совсем не означала, что надобность в разведывательно-диверсионной работе отпадет. Запад очень быстро обозначил свою враждебность в отношении СССР, в марте 1946 года с речью Черчилля в Фултоне де-факто началась "холодная война". Советские спецслужбы, по сути, готовились к Третьей мировой войне. В мае 1946-го 4-е Управление было расформировано, а на его базе в структуре министерства государственной безопасности СССР создали отдел, который отвечал за проведение диверсий за рубежом (именно в него позже и пришел служить Евгений Савинцев). Затем его организационная структура и функции менялись. В частности, в 1953 году в ходе реформ органов госбезопасности в рамках Второго главного управления (внешняя разведка) объединенного министерства внутренних дел СССР был создан 12-й спецотдел, отвечавший за "проведение диверсий на важных военно-стратегических объектах и коммуникациях главных агрессивных государств, как на территории этих государств, так и на территории других капиталистических стран, используемых главным агрессором против СССР". В 1954 году был образован Комитет государственной безопасности СССР, и при его Первом главном управлении (ПГУ, внешняя разведка) создали 13-й отдел, который в 1966 году преобразовали в отдел "В" ПГУ. Но к середине 1960-х годов сложилась ситуация, когда ветераны-чекисты, прошедшие зафронтовую работу, постепенно уходили на заслуженный отдых, а им на смену приходила молодежь, за плечами которой не было той школы подполья, что у имелась их старших товарищей. Поэтому было принято решение начать подготовку специального резерва на случай начала войны. Для этого в 1966 году в форме пятимесячных сборов был организован внештатный специальный курс при Высшей Краснознаменной школе КГБ - "кузницы кадров" советской контрразведки. Спецкурс получил название "Курсы усовершенствования офицерского состава". На нем предстояло готовить специалистов для действий в тылу противника. В 1969 году КУОС получил статус полноценного подразделения в составе КГБ. При этом профессорско-преподавательский состав и слушатели КУОСа находились в оперативном подчинении внешней разведки КГБ (с середины 1970-х годов подготовку кадрового состава КУОСа и выполнение боевых задач осуществляла нелегальная разведка (Управление "С") ПГУ КГБ). Бойцы, вышедшие с КУОСа, принимали самое активное участие в операции по смене режима проамериканского диктатора Афганистана Хафизуллы Амина в конце декабря 1979 года. Операция, которой руководил начальник нелегальной разведки КГБ генерал-майор Юрий Дроздов, прошла успешно, но именно тогда стало ясно, что Советскому Союзу надо иметь отдельное подразделение специального назначения, находящееся в постоянной готовности к проведению операций за границей. Дело в том, что люди, прибывавшие из разных районов СССР и проходившие подготовку на КУОСе, до времени "Ч" отправлялись обратно на места, в свои управления, чтобы при необходимости встать во главе разведывательно-диверсионных групп. Слаженности и сплочения при таком подходе не было, к тому же люди постепенно утрачивали полученные навыки, теряли и физическую форму. События в Афганистане стали поводом, но не причиной создания "Вымпела". Он был необходим для паритета с силами специальных операций стран НАТО. Во всех крупных западных странах такие подразделения на тот момент имелись, но в СССР их не было. Итак, родилась идея создания нового подразделения, которую Дроздов озвучил председателю КГБ Юрию Андропову и получил от него поддержку. В июле 1981 года Политбюро ЦК КПСС на закрытом заседании одобрило предложение о создании нового подразделения. После этого Андропов сформулировал перед Дроздовым задачу одной фразой: "Чтобы равных им не было!". А 19 августа 1981 года Андропов подписал совершенно секретный приказ о создании Отдельного учебного центра (ОУЦ) КГБ СССР - такое условное название получило новое подразделение. Спустя годы оно стало широко известным как группа специального назначения (ГСН) "Вымпел". "ПРОРАБ" "Идеологом создания группы создания специального назначения был Юрий Иванович Дроздов, а вот исполнителем этой идеи, поистине создателем, как мы иной раз говорим - "прорабом" "Вымпела" был Евгений Александрович Савинцев. Причем он не просто создал "Вымпел", но и развивал его на протяжении почти восьми лет. В этом его огромная заслуга. Он не просто смог справиться с этой задачей, но приумножил изначально сделанное. И создал то, аналогов чему действительно не было нигде, в том числе за рубежом, даже сейчас", - говорит Валерий Попов. "Слово "прораб" можно оценивать по-разному. Но оно несет в себе глубочайшую ответственность за порученное дело. Ведь мало задумать, допустим, дом - его надо выстроить, и прораб – распределение людей, контроль их работы вплоть до момента, пока здание не заживет своей жизнью", - добавляет ветеран. В отечественной нелегальной разведке есть девиз – "Без права на славу, во славу державы". "Все, что делал Евгений Александрович Савинцев, он делал именно во славу нашей державы, исповедуя государственный подход и к службе, и к своим боевым товарищам", - подчеркивает Попов. По его словам, и сейчас о профессиональных достижениях Савинцева далеко не все можно говорить. "А вот что касается личных качеств, он заслужил того, чтобы о них рассказывали широко. То, что Евгений Александрович Савинцев был человеком с большой буквы – это не красивые слова, а истина, которая остается такой по прошествии многих лет", - отмечает Попов. ВСТРЕЧА В КОРИДОРАХ ЛУБЯНКИ Савинцев летом 1980 года, вернувшись домой из загранкомандировки, и не подозревал, что его служба очень быстро изменит свое направление. "Он ждал нового назначения. Но в коридорах КГБ на Лубянке встретился с Юрием Ивановичем Дроздовым, и тот пригласил его к себе, пообещав сделать другое предложение: "От него ты вряд ли откажешься". Юрий Иванович уже подбирал руководителя нового подразделения, понимая, какой именно человек сможет принять поставленные цели и задачи, подготовить программу подготовки сотрудников, набрать их", - рассказывает Попов. Но поначалу в качестве такого руководителя Дроздов видел другого разведчика, полковника Ивана Евтодьева (ему в декабре 2024 года исполнилось 100 лет). "Можно подумать: почему полковник, не генерал? Но полковник – это очень уважаемое воинское звание в разведке, это состоявшийся профессионал своего дела. И не звание является оценкой разведчика. Самое главное – это признание со стороны своих соратников и сослуживцев. Это высшая оценка в разведке – ведь никто другой со стороны о твой работе не должен знать ничего. Так вот и Иван Павлович Евтодьев, и Евгений Александрович Савинцев были исключительно уважаемыми людьми в свой среде", - поясняет Попов. Как рассказывает ветеран, у Дроздова на руках уже были готовые документы о назначении Ивана Евтодьева руководителем нового подразделения. Но вмешался случай - вдруг возникла задача, которую мог выполнить только Евтодьев. И надо было искать новую кандидатуру. "Юрий Дроздов сам спросил у Ивана Павловича, кого тот видит на этой должности. Ответ был мгновенным: "Евгения Александровича Савинцева, он с задачей справится, это абсолютно точно". И это было логично. Потому что после Великой Отечественной войны Евтодьев сражался с подпольными бандами националистов в Прибалтике, а Савинцев – с бандеровцами на Западной Украине. И у них был практически одинаковый оперативно-боевой опыт и конкретные результаты", - говорит Попов. "Более того, и Евтодьев, и Савинцев в свое время были подобраны лично Павлом Анатольевичем Судоплатовым, ведь именно при нем со времен войны были заложены элементы будущей разведки специального назначения", - добавляет ветеран. Попов раскрыл, как Судоплатов в 1949 году выбрал Савинцева. "Мне об этом в своем время рассказал сам Савинцев, который всегда очень почтительно отзывался о Судоплатове. Павел Анатольевич пригласил Евгения Александровича к себе на беседу и попросил назвать боевые эпизоды на Западной Украине, которые тот считает самыми главными. Прекрасно известно, что Судоплатов в свое время внес огромный личный вклад в борьбу с украинскими националистами, и ему был интересен опыт Савинцева", - говорит Попов. "Евгений Александрович не растерялся и сказал: "У меня каждая боевая задача была главной". Судоплатову этот ответ очень понравился - во-первых, Савинцев быстро среагировал, во-вторых, не стал выпячивать отдельные эпизоды. И поэтому Судоплатов его взял к себе в штат", - добавил собеседник агентства. Попов назвал показательный, по его словам, штрих к портрету Евгения Савинцева как человека. "Когда Судоплатов в 1968 году был освобожден из заключения, отсидев 15 лет от звонка до звонка по несправедливому обвинению, многие боялись с ним встречаться - даже до официальной реабилитации Павла Анатольевича. Образно говоря, переходили на другую сторону улицы. Так вот, Савинцев этого никогда не делал. Более того, он почитал Павла Анатольевича, встречался с ним, благодарил его, и еще очень много почерпнул у него с точки зрения оперативно-боевого опыта - всего того, что было необходимо для формирования "Вымпела". И не будет преувеличением сказать, что опыт бойцов-судоплатовцев лег в основу подготовки сотрудников "Вымпела", - отметил ветеран. "Павел Анатольевич Судоплатов никогда не жаловался на судьбу, и всегда говорил, что служил не конкретным людям, а Родине. И Евгений Александрович Савинцев передал своим сотрудникам такой же дух служения Родине", - добавил Попов. "ДУМАЮЩИЙ СПЕЦНАЗ" Евгений Савинцев готовил документы о создании ОУЦ-"Вымпела", а затем, с 19 августа 1981 года, в течение нескольких месяцев исполнял обязанности командира нового подразделения. И в соответствии со штатным расписанием он был сотрудником Отдельного учебного центра под №1. Потом Савинцев стал первым заместителем начальника ОУЦ по оперативно-боевой работе. "Он занимался формированием штатной структуры подразделения, выбором места постоянной его дислокации, подбором и подготовкой сотрудников", - отмечает Попов. Именно Савинцев настоял, чтобы подразделение расположилось недалеко от подмосковной Балашихи, на 25-м километре Горьковского шоссе на территории бывшей 101-й разведшколы, где в то время находились "Курсы усовершенствования офицерского состава", что было удобным для подготовки будущих сотрудников ОУЦ-"Вымпела". "Савинцев в деталях изучал деятельность 4-го Управления НКВД-НКГБ СССР, которым в войну руководил Судоплатов. Он общался с такими нашими выдающимися разведчиками, как Алексей Николаевич Ботян, Геворк Андреевич Вартанян, черпал от них нужную информацию, анализировал ее. Он изучал полученные по линии внешней разведки сведения о зарубежных подразделениях специального назначения, таких как американская "Дельта", немецкая ГСГ 9, и ряд других. Использовался опыт дружественных стран – например, Кубы и Вьетнама", - добавляет ветеран. По словам Попова, это была гигантская работа. "Вымпел" не являлся спецназом в обычном понимании. Это разведка специального назначения, это гораздо шире подготовленное подразделение. Чисто спецназовская, боевая подготовка – стрельба, минно-взрывное дело, воздушно-десантные навыки и другое занимала в программе подготовки сотрудников "Вымпела" не более одной десятой части. А вот все остальное – это оперативная составляющая, в том числе знание языков, культуры, традиций стран, регионов возможного действия, получение новых навыков", - поясняет Попов. "Думающий спецназ" - эту особую формулу на практике воплотили Юрий Иванович Дроздов и Евгений Александрович Савинцев, два неотделимых друг от друга человека, без которых "Вымпел" был бы невозможен", - подчеркивает ветеран. Савинцеву принадлежит еще одно определение "Вымпела". "Евгений Александрович говорил, что разведка специального назначения, готовая выполнить любую задачу, поставленную руководством страны, - это скальпель в руках нейрохирурга", - отмечает Попов. МОРСКОЕ НАЗВАНИЕ Отдельный учебный центр КГБ СССР - это официальное название подразделения, но как и почему его неофициально окрестили еще и "Вымпелом"? "Евгений Савинцев думал и над этим. ОУЦ - это было название для документов. Но подразделение нужно было наречь и неофициально, о чем Савинцеву говорил и Юрий Дроздов", - поясняет Попов. "Уже в самом конце жизни Савинцев рассказал мне, как появилось название "Вымпел". Ранее он готовил операцию, которая была связана с морской тематикой, и принес своему начальнику дело оперативной разработки под названием "Вымпел". Евгений Александрович с юности очень любил море. Но начальник сказал: "У нас же операция будет тихая, как рябь на воде. Поэтому придумай другое название. А "Вымпел" оставь для более звучных дел", - вспоминает ветеран. Получилось, что тот начальник, говоря о звучности будущих дел, словно в воду глядел. Савинцев же тогда расстроился, но виду не подал и спрятал первоначальное название - образно говоря, как вымпел за пазуху. "И не зря - оно пригодилось, когда Дроздов поручил Савинцеву создавать наше подразделение. Евгений Александрович предложил "Вымпел" в качестве названия, Дроздов нашел это очень символичным, поддержал идею, и так это слово вошло в историю", - говорит Попов. Но даже сами сотрудники ОУЦ очень долго не знали о том, что они еще и "вымпеловцы". "Девятнадцатого августа 1991 года планировалось отмечать 10-летие подразделения. И к нам в часть привезли боевое знамя, которое на торжественной церемонии должен был вручать тогдашний председатель КГБ Владимир Крючков. А на знамени было написано: "Группа специального назначения КГБ СССР "Вымпел". Однако торжества отменились из-за событий, связанных с ГКЧП. Но вот так мы узнали, что служим в "Вымпеле", - добавляет Попов. ЛИЧНОЕ ЗНАКОМСТВО Попов расказал, как впервые познакомился с Савинцевым. "В начале января 1982 года я переступил порог знаменитой проходной у "Дорожного научно-исследователського института" (ДорНИИ), под прикрытием которого на 25-м километре Горьковского шоссе дислоцировались КУОС и "Вымпел". Вхожу в помещение, там за столом трое. Кто старший, непонятно. Как потом я узнал, это были Савинцев, а также Эвальд Григорьевич Козлов, Герой Советского Союза, участник штурма дворца Тадж-Бек в Кабуле, где укрывался Амин в конце декабря 1979 года, и ставший затем на постоянной основе командиром "Вымпела", и еще один офицер Валерий Витальевич Розин", - говорит Попов. "Я-то не знаю, к кому обращаться. Но ладонь к берету, докладываю: "Старший лейтенант Попов для прохождения дальнейшей службы прибыл". А мне Валерий Розин: "У нас, когда входят, головной убор снимают". "А у нас, когда докладывают, к головному убору руку прикладывают", – говорю я. "Ответ правильный! Вот он нам подойдет!", – засмеялся, как потом оказалось, Савинцев", - добавляет ветеран. Вскоре Попову в числе других сотрудников, прибывших на 25-й километр, сообщили, что их готовят для Афганистана в составе отряда из числа сотрудников "Вымпела", носившего кодовое название "Каскад-4". Отряд выполнял задачи по оказанию помощи афганскому руководству в выявлении и пресечении подрывной деятельности контрреволюционного подполья и террористических групп, а также в становлении и укреплении национальных органов безопасности. "Отношения в отряде были очень профессиональными, очень требовательными, но и притом очень дружескими. По-другому и быть не могло, и при подготовке и выполнении той или иной задачи мы были уверены друг в друге, во взаимовыручке", - говорит Попов. Именно тогда, по его словам, он увидел еще одну исключительно важную черту личности Савинцева - ориентировать сотрудников на выполнение конкретной задачи, но при этом сохранить их живыми. "В апреле 1982 года нас в составе "Каскада-4" отправляли в Афганистан. Мы выстроились на территории нашей базы, и напутственные слова перед нами произнес Юрий Иванович Дроздов. А потом я услышал, как он сказал Савинцеву: "Евгений Александрович, смотри, какая у тебя целая "обойма" офицеров. "Расстрелять" ее легко, а выполнить задачу и вернуться сюда целыми и невредимыми - сложно. Но ты справишься, ты сможешь ее сохранить. Я верю и в тебя, и в ребят", - вспоминает Попов. И Савинцев с этим справился. За период оперативно-боевой работы в 1982-1983 годах "Каскад-4" выполнил все задачи в Афганистане, не потеряв ни одного своего сотрудника. "Потеря была одна - героически погиб прикомандированный к нам пограничник Юрий Тарасов. Я присутствовал при докладе Савинцеву о гибели Тарасова. Надо было видеть лицо Евгения Александровича - он очень сильно переживал эту потерю", - говорит Попов. И Савинцев вышел к руководству с ходатайством о том, чтобы Юрия Тарасова посмертно зачислили в ряды сотрудников "Вымпела". "Руководство поддержало это предложение. И сейчас на плитах, установленных на Аллее памяти "Вымпела" и Центра специального назначения ФСБ в память о наших боевых товарищах, в разные годы ушедших из жизни, первым выбито имя Юрия Тарасова. Согласитесь, это многое говорит о том, как Евгений Савинцев ценил каждого человека. И мы ни одного человека не оставили на поле боя, в районах выполнения оперативных заданий, мы увековечили память каждого", - подчеркивает ветеран. ОПЕРАЦИИ БЕЗ ГРАНИЦ Но, разумеется, не Афганистан был главным направлением работы "Вымпела", поясняет Попов. "Главной для нас была любая страна, любая задача, которую нам бы ставили, без каких-либо границ. Из числа наших сотрудников руководство выбирало тех, кто должны были руководить отдельными группами или в одиночку выполнять специальные задачи или подготовить кого-то другого для выполнения задачи. Нас готовили в том числе к работе в абсолютно автономном режиме, обучали умению в предельно сжатые сроки анализировать оперативную обстановку, принимать решения и, самое главное, брать на себя всю ответственность за эти решения", - отмечает ветеран. Для этого в "Вымпел" отбирали людей разных специальностей, разных национальностей, с разной подготовкой, владевших разными языками. Среди задач, стоявших перед "Вымпелом" в мирное время, была защита советских специалистов и дипломатов в разных частях света. Наиболее известным эпизодом стало освобождение сотрудников посольства СССР, похищенных в Ливане осенью 1985 года. В той операции участвовали и "вымпеловцы". ОБРАЗЕЦ СЕМЬИ РАЗВЕДЧИКА Как вспоминают ветераны "Вымпела", в глазах сторонних людей Евгений Савинцев выглядел настолько скромным человеком, что нельзя было даже и подумать, что он стоял у основ уникального силового подразделения разведки. И все отдавали должное семье Савинцевых. "Это была великолепная пара - Светлана Александровна и Евгений Александрович. Исключительно красивая, на редкость интеллигентная, высококультурная пара. Ими можно было только любоваться", - говорит Попов. "Они были для нас образцом выстраивания крепких семейных отношений, причем именно в разведке - когда нужно ждать, терпеть, понимать, поддерживать друг друга, когда нужно лишний раз промолчать, но и прикрыть друг друга, когда нужно. Ведь для нас было очень важным понимать, что ты пойдешь идти на задание, но у тебя будет надежный тыл - твоя семья", - поясняет собеседник агентства. По словам Попова, Светлана Савинцева была не просто женой офицера - она сама в свое время служила в разведке. "Любопытно, что Светлана Александровна знала Юрия Ивановича Дроздова еще до встречи с Евгением Александровичем, и именно Дроздов их познакомил в представительстве КГБ СССР в Берлине, куда приехал холостяк Савинцев. Юрий Иванович сказал: "Светлана, тут есть один наш сотрудник, отличный парень, и неженатый". И Евгений Александрович начал ухаживать за Светланой Александровной, а потом они поженились", - говорит ветеран. Попов рассказал и об участии Савинцевых в его судьбе. "Когда мои родители ушли из жизни друг за другом - к несчастью, судьба распорядилась так, что это произошло в течение буквально недели, моими в переносном смысле вторыми отцом и матерью стали Савинцевы", - рассказал он. "Евгений Александрович вел себя строго, но это была строгость учителя, наставника. И одновременно он мог быть с тобой абсолютно на равных. Он никогда не подчеркивал свою должность, свое значение", - добавляет Попов. ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ По мнению специалистов, Савинцеву принадлежит главная заслуга в сбережении уникального опыта "Вымпела" в первой половине 1990-х годов, когда подразделение фактически прекратило свое существование, и его сотрудники оказались перед выбором, куда идти дальше. "Именно Евгений Александрович сказал: "Надо сохранять людей. Это главная ценность, главный актив подразделения". И именно он сделал для этого просто неоценимые вещи. Он беседовал с каждым человеком. Он призывал людей не идти ни в политику, ни в криминал - тогда они, по его словам, остались бы честными и независимыми спецназовцами для выполнения любых задач", - вспоминает Попов. "Каждого устраивали на ту или иную работу, чтобы профессионалы сохранили свои навыки к моменту, когда они вновь будут востребованы, чтобы передавать свой опыт новым подразделениям. И это удалось сделать", - добавляет он. Во многом благодаря Савинцеву боевые традиции и дух "Вымпела" были переданы сотрудникам нынешнего Управления "В" Центра специального назначения ФСБ, считает Попов. "Главный результат работы таких людей, как Евгений Савинцев - это люди "Вымпела", которых подготовили и, по сути, воспитали, вложили в них особый дух. Но не просто боевой дух, а дух безоговорочного служения Родине и готовности отдать за нее жизнь", - подчеркивает ветеран. На территории комплекса зданий Службы внешней разведки России в московском районе Ясенево высится монумент отечественным разведчикам всех времен. К его подножию возлагал цветы президент России Владимир Путин, когда посещал штаб-квартиру СВР. На фоне монумента глава государства выступал перед разведчиками. Среди бронзовых барельефов, размещенных на монументе, есть и изображение бойцов группы специального назначения. "Это признание того, что сделали сотрудники разведки специального назначения, в том числе и Евгений Александрович Савинцев. У нас не было ни одного невыполненного задания, ни одного провала. И не было ни одного предательства", - отметил Валерий Попов. "И это символ того, что Россия должна обладать таким сильным инструментом, таким "скальпелем" для защиты своей независимости и безопасности", - подчеркнул он.

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