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Эксперт рассказал, как россияне обманывают банки и МФО - 26.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как россияне обманывают банки и МФО
Эксперт рассказал, как россияне обманывают банки и МФО - 26.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как россияне обманывают банки и МФО
Россияне для повышения своих шансов получить кредит или займ пытаются обманывать банки и МФО, например, некоторые люди склонны завышать свой уровень дохода или... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T04:52+0300
2025-02-26T04:52+0300
банки
финансы
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москва
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россияне для повышения своих шансов получить кредит или займ пытаются обманывать банки и МФО, например, некоторые люди склонны завышать свой уровень дохода или приписывать себе "работу" в государственных органах, рассказал РИА Новости генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. "Сегодня все чаще заявки на кредит или заем оформляются онлайн. Это создает иллюзию, будто можно слукавить и указать в анкете некорректные данные, чтобы повысить шансы на получение денег. Например, некоторые люди склонны завышать свой уровень дохода", - рассказал он. Пономарев отмечает, что при этом россияне забывают, что, если официально подтвердить доход нельзя, то по правилам Банка России учитывается минимальный из двух показателей – сумма, которую человек указал в заявке, или среднедушевой доход в регионе проживания. "Ключевое слово тут "минимальный". Заявленный в анкете доход может быть хоть миллион, но, если средний доход по региону составляет 50 тысяч, финансовая организация будет исходить из второй цифры", - подчеркнул он. Также эксперт рассказал, что потенциальные заемщики часто пишут, что якобы работают в государственных органах, силовых структурах, финансистами или юристами. По его мнению, причина понятна – в интернете активно муссируется миф о том, что представителям этих профессий охотнее одобряют кредиты, а если они перестают платить, то с них опасаются взыскивать долги. "Это, конечно, абсолютная неправда. Взаимосвязь между профессией и уровнем одобрения займов существует. Но компании одобряют заявки не потому, что человек указал своим родом занятий юридическую сферу или госслужбу, а потому, что по статистике люди с подобным профилем реже допускают дефолты. То есть те, кто пытается хитрить, путают причину со следствием", - пояснил Пономарев. Он подчеркнул, что в действительности банки и МФО прежде всего обращают внимание на кредитную историю человека – какова его долговая нагрузка и насколько исправно он погашает взятые на себя финансовые обязательства. "Сфабрикованные данные в анкете не помогут получить кредит или заем. Напротив, скорее всего, они вызовут подозрения у кредитора и приведут к отказу", - заключил Пономарев.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
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4.7
96
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Банки, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, банк Россия, Банк России
04:52 26.02.2025
 
Эксперт рассказал, как россияне обманывают банки и МФО

Эксперт Пономарев: россияне для повышения шансов получить кредит обманывают банки и МФО

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россияне для повышения своих шансов получить кредит или займ пытаются обманывать банки и МФО, например, некоторые люди склонны завышать свой уровень дохода или приписывать себе "работу" в государственных органах, рассказал РИА Новости генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.
"Сегодня все чаще заявки на кредит или заем оформляются онлайн. Это создает иллюзию, будто можно слукавить и указать в анкете некорректные данные, чтобы повысить шансы на получение денег. Например, некоторые люди склонны завышать свой уровень дохода", - рассказал он.
Пономарев отмечает, что при этом россияне забывают, что, если официально подтвердить доход нельзя, то по правилам Банка России учитывается минимальный из двух показателей – сумма, которую человек указал в заявке, или среднедушевой доход в регионе проживания.
"Ключевое слово тут "минимальный". Заявленный в анкете доход может быть хоть миллион, но, если средний доход по региону составляет 50 тысяч, финансовая организация будет исходить из второй цифры", - подчеркнул он.
Также эксперт рассказал, что потенциальные заемщики часто пишут, что якобы работают в государственных органах, силовых структурах, финансистами или юристами. По его мнению, причина понятна – в интернете активно муссируется миф о том, что представителям этих профессий охотнее одобряют кредиты, а если они перестают платить, то с них опасаются взыскивать долги.
"Это, конечно, абсолютная неправда. Взаимосвязь между профессией и уровнем одобрения займов существует. Но компании одобряют заявки не потому, что человек указал своим родом занятий юридическую сферу или госслужбу, а потому, что по статистике люди с подобным профилем реже допускают дефолты. То есть те, кто пытается хитрить, путают причину со следствием", - пояснил Пономарев.
Он подчеркнул, что в действительности банки и МФО прежде всего обращают внимание на кредитную историю человека – какова его долговая нагрузка и насколько исправно он погашает взятые на себя финансовые обязательства.
"Сфабрикованные данные в анкете не помогут получить кредит или заем. Напротив, скорее всего, они вызовут подозрения у кредитора и приведут к отказу", - заключил Пономарев.
 
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