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Немецкий эксперт рассказал, как избежать продажи "Северного потока — 2"

Немецкий эксперт рассказал, как избежать продажи "Северного потока — 2" - 26.02.2025, ПРАЙМ

Немецкий эксперт рассказал, как избежать продажи "Северного потока — 2"

Угрозу продажи газопровода "Северный поток 2" на аукционе по банкротству американскому инвестору можно избежать, если немецкая сторона национализирует... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T07:20+0300

2025-02-26T07:20+0300

2025-02-26T07:20+0300

газ

энергетика

рф

германия

швейцария

владимир путин

фридрих мерц

дмитрий песков

северный поток - 2

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Угрозу продажи газопровода "Северный поток 2" на аукционе по банкротству американскому инвестору можно избежать, если немецкая сторона национализирует газопровод и сопутствующую инфраструктуру на своей территории, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что американский инвестор Стивен Линч выразил желание участвовать в торгах по газопроводу "Северный поток 2" в случае его выставления на аукцион в рамках процедуры банкротства зарегистрированного в Швейцарии оператора проекта Nord Stream AG. В январе суд в Швейцарии продлил до 9 мая окончательный мораторий на реструктуризацию долгов компании. Оператор "Северного потока 2" рассматривает возможность продажи газопровода для выплаты кредиторам накопившихся долгов, следует из опубликованного решения суда швейцарского кантона Цуг от 9 января. "Сейчас нужно действовать быстро, чтобы швейцарский суд, который начал дело о банкротстве Nord Stream AG, не выставил его (газопровод) на торги. Они дали время на поиск решения ... Решением была бы национализация той части "Северного потока 2", которая находится на немецкой территории. Только так мы избежали бы изъятия швейцарским судом", - высказал свою точку зрения Ральф Нимайер. Он полагает, что для национализации с немецкой стороны как можно скорее должны начаться контакты президента РФ Владимира Путина с лидером победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и вероятным будущим канцлером Германии Фридрихом Мерцем. "Потому что если он (газопровод) не под нашим - российским и немецким контролем - если есть этот американский инвестор, Стивен Линч, можно только предположить, какой была бы стоимость газа. Они бы установили колоссальную плату за поставки", - считает собеседник. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Одна ветка "Северного потока 2" сохранилась, но Германия не хочет использовать ее для поставок газа по политическим соображениям, заявил ранее президент России Владимир Путин. Власти РФ неоднократно заявляли о готовности России возобновить поставки "голубого топлива" по уцелевшей ветке, однако перспективы таких поставок зависят от позиции покупателей.

рф

германия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, рф, германия, швейцария, владимир путин, фридрих мерц, дмитрий песков, северный поток - 2