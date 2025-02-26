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Эксперты назвали страны, где продовольственная безопасность под угрозой - 26.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперты назвали страны, где продовольственная безопасность под угрозой
Эксперты назвали страны, где продовольственная безопасность под угрозой - 26.02.2025, ПРАЙМ
Эксперты назвали страны, где продовольственная безопасность под угрозой
Человечество сегодня имеет больше возможностей для предотвращения голода из-за изменений климата, однако на мировой карте по-прежнему остается множество стран,... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T02:15+0300
2025-02-26T02:15+0300
экономика
москва
центральная азия
латинская америка
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Человечество сегодня имеет больше возможностей для предотвращения голода из-за изменений климата, однако на мировой карте по-прежнему остается множество стран, чья продовольственная безопасность находится под угрозой, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. "В зоне риска находятся прежде всего аграрные страны, с низким уровнем экономического развития, традиционная экономика которых не способна преодолеть природные катаклизмы. В перспективе при таянии ледников в зоне риска будут также находиться Центральная Азия и Латинская Америка, где ледниковая вода является главным источником водоснабжения", - отмечает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. Продовольственным рискам из-за климатического фактора подвержены и крупные экономики, обращает внимание ее коллега - доцент той же кафедры - Владимир Подопригора. "Снижение урожайности пшеницы, риса и кукурузы, в результате изменений климата в ключевых сельскохозяйственных регионах, например США, Бразилии, России, Украине, ставят под угрозу стабильность мирового продовольственного рынка и могут привести к дефициту на мировых рынках", - отмечает эксперт. При этом он перечислил еще несколько потенциально кризисных с точки зрения продовольственной безопасности мест на мировой карте. Например страны, такие как Сомали, Эфиопия, Кения и Нигер, часто сталкиваются с продовольственными кризисами из-за засух и наводнений. В таких странах, как Индия, Бангладеш и Пакистан, изменение климата приводит к более частым и интенсивным муссонам, наводнениям и засухам. Это угрожает урожаям риса и пшеницы, которые являются основными продуктами питания. Во Вьетнаме, Камбодже и на Филиппинах изменение климата влияет на производство риса из-за повышения уровня моря, засоления почв и экстремальных погодных явлений. В Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре изменение климата приводит к засухам и ураганам, что угрожает производству кукурузы и бобов — основных продуктов питания. Такие страны, как Йемен, Сирия и Ирак, особенно уязвимы из-за сочетания климатических изменений и политической нестабильности. В этих регионах засухи и повышение температур уже создают проблемы для сельского хозяйства. Повышение уровня моря и засоление почв угрожают сельскому хозяйству на островах - Гаити, Фиджи и Соломоновых островах.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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москва, центральная азия, латинская америка
Экономика, МОСКВА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
02:15 26.02.2025
 
Эксперты назвали страны, где продовольственная безопасность под угрозой

Эксперты: продовольственная безопасность в мире находится под угрозой из-за климата

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Человечество сегодня имеет больше возможностей для предотвращения голода из-за изменений климата, однако на мировой карте по-прежнему остается множество стран, чья продовольственная безопасность находится под угрозой, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
"В зоне риска находятся прежде всего аграрные страны, с низким уровнем экономического развития, традиционная экономика которых не способна преодолеть природные катаклизмы. В перспективе при таянии ледников в зоне риска будут также находиться Центральная Азия и Латинская Америка, где ледниковая вода является главным источником водоснабжения", - отмечает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Давыдова.
Продовольственным рискам из-за климатического фактора подвержены и крупные экономики, обращает внимание ее коллега - доцент той же кафедры - Владимир Подопригора. "Снижение урожайности пшеницы, риса и кукурузы, в результате изменений климата в ключевых сельскохозяйственных регионах, например США, Бразилии, России, Украине, ставят под угрозу стабильность мирового продовольственного рынка и могут привести к дефициту на мировых рынках", - отмечает эксперт.
При этом он перечислил еще несколько потенциально кризисных с точки зрения продовольственной безопасности мест на мировой карте. Например страны, такие как Сомали, Эфиопия, Кения и Нигер, часто сталкиваются с продовольственными кризисами из-за засух и наводнений.
В таких странах, как Индия, Бангладеш и Пакистан, изменение климата приводит к более частым и интенсивным муссонам, наводнениям и засухам. Это угрожает урожаям риса и пшеницы, которые являются основными продуктами питания. Во Вьетнаме, Камбодже и на Филиппинах изменение климата влияет на производство риса из-за повышения уровня моря, засоления почв и экстремальных погодных явлений.
В Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре изменение климата приводит к засухам и ураганам, что угрожает производству кукурузы и бобов — основных продуктов питания. Такие страны, как Йемен, Сирия и Ирак, особенно уязвимы из-за сочетания климатических изменений и политической нестабильности. В этих регионах засухи и повышение температур уже создают проблемы для сельского хозяйства. Повышение уровня моря и засоление почв угрожают сельскому хозяйству на островах - Гаити, Фиджи и Соломоновых островах.
 
ЭкономикаМОСКВАЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
 
 
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