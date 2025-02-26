https://1prime.ru/20250226/eksperty-855258190.html

Эксперты рассказали о спросе на разработчиков в области ИИ в России

Эксперты рассказали о спросе на разработчиков в области ИИ в России - 26.02.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о спросе на разработчиков в области ИИ в России

Спрос на разработчиков, связанных с кибербезопасностью в области искусственного интеллекта в России, в 2024 году вырос почти в шесть раз по сравнению с 2023... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T05:25+0300

2025-02-26T05:25+0300

2025-02-26T05:25+0300

технологии

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855258190.jpg?1740536735

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Спрос на разработчиков, связанных с кибербезопасностью в области искусственного интеллекта в России, в 2024 году вырос почти в шесть раз по сравнению с 2023 годом, тогда как в целом востребованность в специалистах в области ИИ снизилась на 14%, сообщили РИА Новости эксперты ГК Swordfish Security, которая специализируется на консалтинге в сфере защищенного программного обеспечения (ПО). "Так, в 2024 вакансий разработчиков, связанных с кибербезопасностью в области искусственного интеллекта, аналитики насчитали 878, тогда как в 2023 их было всего 154. Спрос на функционал, связанный с работой в сфере LLM Security за год вырос почти в 5,5 раз. Примерно та же картина с вакансиями аналитиков в области безопасности ИИ: по данным hh.ru, их стало больше в пять раз (555 в 2024 году против 107 в 2023 году)", - рассказали аналитики. "При этом, что касается разработчиков в области ИИ в целом, их востребованность даже немного снизилась, в 2024 году было открыто 483 вакансии, на 14% меньше, чем в 2023 году", - добавили они. По оценкам экспертов, около 40% крупных компаний в России так или иначе внедряют искусственный интеллект в бизнес-процессы - его используют для анализа данных, предиктивной аналитики, поиска, оценки ресурса механических узлов промышленных агрегатов, написания кода для программного обеспечения. Они ожидают, что спрос на специалистов по LLM Security (безопасность больших языковых моделей) в 2025 году вырастет на четверть. Среди потенциальных рисков, которые назвали эксперты, - репутационные потери из-за отсутствия этики у чат-ботов, внедрение вредоносного кода в запросы к нейросетям, выдача ошибочной информации за истину на этапе обучения модели и даже кража ИИ-модели злоумышленниками. Если компании не учитывают риски, это может привести к потерям, указали аналитики. "Потребность в продвинутых Data-аналитиках с функциями LLM Security будет расти в ближайшие годы. Если мы говорим про супер-массовое использование ИИ для бизнеса, очень востребованными будут разработчики, которые понимают, как поставить большую языковую модель себе на службу, при этом минимизируя потенциальные риски. Компании-новаторы в том или ином формате уже активно применяют большие языковые модели в работе, но массово вопрос кибербезопасности ИИ, полагаю, остро встанет чуть позже", - отметила директор по талантам компании Дарья Фигуркина. По ее мнению, в ближайшие два-три года ожидается рост запросов на создание центров компетенций по LLM Security для коммерческих компаний.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, москва