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"Агроэкспорт" отметил увеличение экспорта мороженой сельди
"Агроэкспорт" отметил увеличение экспорта мороженой сельди - 26.02.2025, ПРАЙМ
"Агроэкспорт" отметил увеличение экспорта мороженой сельди
Россия в январе увеличила поставки за рубеж мороженной сельди в натуральном выражении в 6 раз год к году, до более 31 тысячи тонн, сообщает центр "Агроэкспорт"... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T11:58+0300
2025-02-26T11:58+0300
2025-02-26T11:58+0300
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россия в январе увеличила поставки за рубеж мороженной сельди в натуральном выражении в 6 раз год к году, до более 31 тысячи тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно предварительным оценкам экспертов, Россия в январе 2025 года поставила на зарубежные рынки более 31 тысячи тонн мороженой сельди. В сравнении с тем же периодом прошлого года экспорт вырос в 6 раз в натуральном выражении", - говорится в сообщении. Там также отметили, что лидером по импорту российской сельди стал Китай - с долей в российских поставках порядка в 42%, вторе место заняла Южная Корея с долей в 31%, а замыкает тройку покупателей Нигерия - 27%. Ранее в феврале Рыбный союз сообщил, что в 2024 году вылов сельди в РФ во всех бассейнах превысил 500 тысяч тонн.
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Экономика, РФ, Агроэкспорт, Минсельхоз, Рыбный союз
"Агроэкспорт" отметил увеличение экспорта мороженой сельди
"Агроэкспорт": Россия в январе нарастила экспорт мороженой сельди в 6 раз
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россия в январе увеличила поставки за рубеж мороженной сельди в натуральном выражении в 6 раз год к году, до более 31 тысячи тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно предварительным оценкам экспертов, Россия в январе 2025 года поставила на зарубежные рынки более 31 тысячи тонн мороженой сельди. В сравнении с тем же периодом прошлого года экспорт вырос в 6 раз в натуральном выражении", - говорится в сообщении.
Там также отметили, что лидером по импорту российской сельди стал Китай - с долей в российских поставках порядка в 42%, вторе место заняла Южная Корея с долей в 31%, а замыкает тройку покупателей Нигерия - 27%.
Ранее в феврале Рыбный союз сообщил, что в 2024 году вылов сельди в РФ во всех бассейнах превысил 500 тысяч тонн.
"Агроэкспорт" отметил рост экспорта мясной и молочной продукции из России