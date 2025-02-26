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"Агроэкспорт" отметил увеличение экспорта мороженой сельди

"Агроэкспорт" отметил увеличение экспорта мороженой сельди - 26.02.2025, ПРАЙМ

"Агроэкспорт" отметил увеличение экспорта мороженой сельди

Россия в январе увеличила поставки за рубеж мороженной сельди в натуральном выражении в 6 раз год к году, до более 31 тысячи тонн, сообщает центр "Агроэкспорт"... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T11:58+0300

2025-02-26T11:58+0300

2025-02-26T11:58+0300

экономика

рф

агроэкспорт

минсельхоз

рыбный союз

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россия в январе увеличила поставки за рубеж мороженной сельди в натуральном выражении в 6 раз год к году, до более 31 тысячи тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно предварительным оценкам экспертов, Россия в январе 2025 года поставила на зарубежные рынки более 31 тысячи тонн мороженой сельди. В сравнении с тем же периодом прошлого года экспорт вырос в 6 раз в натуральном выражении", - говорится в сообщении. Там также отметили, что лидером по импорту российской сельди стал Китай - с долей в российских поставках порядка в 42%, вторе место заняла Южная Корея с долей в 31%, а замыкает тройку покупателей Нигерия - 27%. Ранее в феврале Рыбный союз сообщил, что в 2024 году вылов сельди в РФ во всех бассейнах превысил 500 тысяч тонн.

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рф, агроэкспорт, минсельхоз, рыбный союз