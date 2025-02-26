https://1prime.ru/20250226/eksport-855268401.html
Россия могла нарастить экспорт почти всех товаров, заявили в ФТС
Россия могла нарастить экспорт почти всех товаров, заявили в ФТС - 26.02.2025, ПРАЙМ
Россия могла нарастить экспорт почти всех товаров, заявили в ФТС
Россия в прошлом году смогла нарастить экспорт всех товаров, единственным исключением стала агропромышленная продукция, при этом годом ранее ситуация была... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T12:23+0300
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году смогла нарастить экспорт всех товаров, единственным исключением стала агропромышленная продукция, при этом годом ранее ситуация была противоположной, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Так, в прошлом году главным экспортным товаром страны оставалась минеральная продукция, поставки которой на внешние рынки выросли на 1,4% и составили 264,1 миллиарда долларов. На втором месте расположились металлы и изделия из них, которых на экспорт ушло на 63,7 миллиарда долларов (+6% к 2023 году). Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, которые занимают третье место в структуре российского экспорта, единственные в прошлом году показали снижение - на 1,1%, до 42,6 миллиарда долларов. Поставки продукции химпрома в прошлом году увеличились 1,3% и составили 27,6 миллиарда долларов, а оборудования и транспорта - на 2,6%, до 23,4 миллиарда долларов. Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий вырос до 10,1 миллиарда долларов, что на 2,6% больше показателя годом ранее. Продажи текстиля и обуви на внешние рынки увеличились за год на 31,6% и составили 2,3 миллиарда долларов, а кожи, пушнины и изделий из них - на 35,2%, до 0,2 миллиарда. По данным службы, общий российский экспорт в прошлом году составил 433,9 миллиарда долларов против 425,3 миллиарда годом ранее.
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россия, фтс
Россия могла нарастить экспорт почти всех товаров, заявили в ФТС
ФТС: Россия смогла нарастить экспорт всех товаров, кроме агропродукции
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году смогла нарастить экспорт всех товаров, единственным исключением стала агропромышленная продукция, при этом годом ранее ситуация была противоположной, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Так, в прошлом году главным экспортным товаром страны оставалась минеральная продукция, поставки которой на внешние рынки выросли на 1,4% и составили 264,1 миллиарда долларов. На втором месте расположились металлы и изделия из них, которых на экспорт ушло на 63,7 миллиарда долларов (+6% к 2023 году).
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, которые занимают третье место в структуре российского экспорта, единственные в прошлом году показали снижение - на 1,1%, до 42,6 миллиарда долларов.
Поставки продукции химпрома в прошлом году увеличились 1,3% и составили 27,6 миллиарда долларов, а оборудования и транспорта - на 2,6%, до 23,4 миллиарда долларов.
Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий вырос до 10,1 миллиарда долларов, что на 2,6% больше показателя годом ранее. Продажи текстиля и обуви на внешние рынки увеличились за год на 31,6% и составили 2,3 миллиарда долларов, а кожи, пушнины и изделий из них - на 35,2%, до 0,2 миллиарда.
По данным службы, общий российский экспорт в прошлом году составил 433,9 миллиарда долларов против 425,3 миллиарда годом ранее.
ФТС отметила рост профицита внешней торговли России