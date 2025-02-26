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ЕС хочет снизить расходы потребителей на электроэнергию - 26.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250226/energiya-855273627.html
ЕС хочет снизить расходы потребителей на электроэнергию
ЕС хочет снизить расходы потребителей на электроэнергию - 26.02.2025, ПРАЙМ
ЕС хочет снизить расходы потребителей на электроэнергию
Европейская комиссия представила план действий, нацеленный на уменьшение расходов на электроэнергию для конечных потребителей (как физических лиц, так и... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T14:59+0300
2025-02-26T14:59+0300
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев – ПРАЙМ. Европейская комиссия представила план действий, нацеленный на уменьшение расходов на электроэнергию для конечных потребителей (как физических лиц, так и предприятий) на 260 миллиардов евро ежегодно к 2040 году. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии."Сегодня Еврокомиссия выдвигает план действий с краткосрочными мерами по снижению затрат на энергию, завершению создания энергетического союза, привлечению инвестиций и лучшей подготовке к потенциальным энергетическим кризисам. Этот план не только принесет облегчение домохозяйствам, сталкивающимся с высокими счетами за энергию, но и отраслям, которые борются с высокими производственными издержками. Общая ожидаемая экономия составит 45 млрд евро в 2025 году и будет постепенно увеличиваться до 130 млрд евро ежегодной экономии к 2030 году и 260 млрд евро - к 2040 году", - отмечается в заявлении. Предполагается, что снижение затрат потребителей будет достигнуто за счет инвестиций в возобновляемые источники энергии, решения структурных проблем в секторе, долгосрочных контрактов, снижения налогов и сборов, а также расходов на доставку энергии, упрощения перехода потребителей к более дешевым поставщикам и повышения эффективности использования энергии.Ранее, в сентябре, бывший премьер-министр Италии Марио Драги представил Еврокомиссии доклад, в котором констатировал наличие фундаментальных проблем на энергетическом рынке ЕС, несмотря на заявления об успешном преодолении энергетического кризиса и замене российских энергоносителей. Он указал на нехватку природных ресурсов и более высокие цены на газ в ЕС по сравнению с США (в 4-5 раз). Драги также отметил, что потрясения последних лет, конкуренция с Китаем, смещение интересов США и потеря России как основного поставщика энергии в ЕС привели к проблемам в европейской экономике, создающим "экзистенциальную угрозу" сообществу.В России неоднократно заявляли, что отказ Запада от российских углеводородов был серьезной ошибкой, которая приведет к новой, более сильной зависимости, обусловленной более высокими ценами. В Москве также утверждали, что отказавшиеся от российских энергоресурсов, в конечном итоге, будут приобретать их через посредников по более высокой цене.
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мировая экономика, сша, брюссель, ес, марио драги, италия
Экономика, Мировая экономика, США, Брюссель, ЕС, Марио Драги, ИТАЛИЯ
14:59 26.02.2025
 
ЕС хочет снизить расходы потребителей на электроэнергию

ЕС хочет снизить расходы на энергию на €260 млрд в год к 2040 году

© Unsplash/Mauro SbicegoЛого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
Лого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
© Unsplash/Mauro Sbicego
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев – ПРАЙМ. Европейская комиссия представила план действий, нацеленный на уменьшение расходов на электроэнергию для конечных потребителей (как физических лиц, так и предприятий) на 260 миллиардов евро ежегодно к 2040 году. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.
"Сегодня Еврокомиссия выдвигает план действий с краткосрочными мерами по снижению затрат на энергию, завершению создания энергетического союза, привлечению инвестиций и лучшей подготовке к потенциальным энергетическим кризисам. Этот план не только принесет облегчение домохозяйствам, сталкивающимся с высокими счетами за энергию, но и отраслям, которые борются с высокими производственными издержками. Общая ожидаемая экономия составит 45 млрд евро в 2025 году и будет постепенно увеличиваться до 130 млрд евро ежегодной экономии к 2030 году и 260 млрд евро - к 2040 году", - отмечается в заявлении.
Предполагается, что снижение затрат потребителей будет достигнуто за счет инвестиций в возобновляемые источники энергии, решения структурных проблем в секторе, долгосрочных контрактов, снижения налогов и сборов, а также расходов на доставку энергии, упрощения перехода потребителей к более дешевым поставщикам и повышения эффективности использования энергии.
Ранее, в сентябре, бывший премьер-министр Италии Марио Драги представил Еврокомиссии доклад, в котором констатировал наличие фундаментальных проблем на энергетическом рынке ЕС, несмотря на заявления об успешном преодолении энергетического кризиса и замене российских энергоносителей. Он указал на нехватку природных ресурсов и более высокие цены на газ в ЕС по сравнению с США (в 4-5 раз). Драги также отметил, что потрясения последних лет, конкуренция с Китаем, смещение интересов США и потеря России как основного поставщика энергии в ЕС привели к проблемам в европейской экономике, создающим "экзистенциальную угрозу" сообществу.
В России неоднократно заявляли, что отказ Запада от российских углеводородов был серьезной ошибкой, которая приведет к новой, более сильной зависимости, обусловленной более высокими ценами. В Москве также утверждали, что отказавшиеся от российских энергоресурсов, в конечном итоге, будут приобретать их через посредников по более высокой цене.
ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
СМИ сообщили о резком росте цен на электроэнергию в Прибалтике
Вчера, 17:36
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАБрюссельЕСМарио ДрагиИТАЛИЯ
 
 
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