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ЕС хочет снизить расходы потребителей на электроэнергию
ЕС хочет снизить расходы потребителей на электроэнергию - 26.02.2025, ПРАЙМ
ЕС хочет снизить расходы потребителей на электроэнергию
Европейская комиссия представила план действий, нацеленный на уменьшение расходов на электроэнергию для конечных потребителей (как физических лиц, так и... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T14:59+0300
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев – ПРАЙМ. Европейская комиссия представила план действий, нацеленный на уменьшение расходов на электроэнергию для конечных потребителей (как физических лиц, так и предприятий) на 260 миллиардов евро ежегодно к 2040 году. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии."Сегодня Еврокомиссия выдвигает план действий с краткосрочными мерами по снижению затрат на энергию, завершению создания энергетического союза, привлечению инвестиций и лучшей подготовке к потенциальным энергетическим кризисам. Этот план не только принесет облегчение домохозяйствам, сталкивающимся с высокими счетами за энергию, но и отраслям, которые борются с высокими производственными издержками. Общая ожидаемая экономия составит 45 млрд евро в 2025 году и будет постепенно увеличиваться до 130 млрд евро ежегодной экономии к 2030 году и 260 млрд евро - к 2040 году", - отмечается в заявлении. Предполагается, что снижение затрат потребителей будет достигнуто за счет инвестиций в возобновляемые источники энергии, решения структурных проблем в секторе, долгосрочных контрактов, снижения налогов и сборов, а также расходов на доставку энергии, упрощения перехода потребителей к более дешевым поставщикам и повышения эффективности использования энергии.Ранее, в сентябре, бывший премьер-министр Италии Марио Драги представил Еврокомиссии доклад, в котором констатировал наличие фундаментальных проблем на энергетическом рынке ЕС, несмотря на заявления об успешном преодолении энергетического кризиса и замене российских энергоносителей. Он указал на нехватку природных ресурсов и более высокие цены на газ в ЕС по сравнению с США (в 4-5 раз). Драги также отметил, что потрясения последних лет, конкуренция с Китаем, смещение интересов США и потеря России как основного поставщика энергии в ЕС привели к проблемам в европейской экономике, создающим "экзистенциальную угрозу" сообществу.В России неоднократно заявляли, что отказ Запада от российских углеводородов был серьезной ошибкой, которая приведет к новой, более сильной зависимости, обусловленной более высокими ценами. В Москве также утверждали, что отказавшиеся от российских энергоресурсов, в конечном итоге, будут приобретать их через посредников по более высокой цене.
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мировая экономика, сша, брюссель, ес, марио драги, италия
Экономика, Мировая экономика, США, Брюссель, ЕС, Марио Драги, ИТАЛИЯ
ЕС хочет снизить расходы потребителей на электроэнергию
ЕС хочет снизить расходы на энергию на €260 млрд в год к 2040 году
БРЮССЕЛЬ, 26 фев – ПРАЙМ. Европейская комиссия представила план действий, нацеленный на уменьшение расходов на электроэнергию для конечных потребителей (как физических лиц, так и предприятий) на 260 миллиардов евро ежегодно к 2040 году. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.
"Сегодня Еврокомиссия выдвигает план действий с краткосрочными мерами по снижению затрат на энергию, завершению создания энергетического союза, привлечению инвестиций и лучшей подготовке к потенциальным энергетическим кризисам. Этот план не только принесет облегчение домохозяйствам, сталкивающимся с высокими счетами за энергию, но и отраслям, которые борются с высокими производственными издержками. Общая ожидаемая экономия составит 45 млрд евро в 2025 году и будет постепенно увеличиваться до 130 млрд евро ежегодной экономии к 2030 году и 260 млрд евро - к 2040 году", - отмечается в заявлении.
Предполагается, что снижение затрат потребителей будет достигнуто за счет инвестиций в возобновляемые источники энергии, решения структурных проблем в секторе, долгосрочных контрактов, снижения налогов и сборов, а также расходов на доставку энергии, упрощения перехода потребителей к более дешевым поставщикам и повышения эффективности использования энергии.
Ранее, в сентябре, бывший премьер-министр Италии Марио Драги представил Еврокомиссии доклад, в котором констатировал наличие фундаментальных проблем на энергетическом рынке ЕС, несмотря на заявления об успешном преодолении энергетического кризиса и замене российских энергоносителей. Он указал на нехватку природных ресурсов и более высокие цены на газ в ЕС по сравнению с США (в 4-5 раз). Драги также отметил, что потрясения последних лет, конкуренция с Китаем, смещение интересов США и потеря России как основного поставщика энергии в ЕС привели к проблемам в европейской экономике, создающим "экзистенциальную угрозу" сообществу.
В России неоднократно заявляли, что отказ Запада от российских углеводородов был серьезной ошибкой, которая приведет к новой, более сильной зависимости, обусловленной более высокими ценами. В Москве также утверждали, что отказавшиеся от российских энергоресурсов, в конечном итоге, будут приобретать их через посредников по более высокой цене.
СМИ сообщили о резком росте цен на электроэнергию в Прибалтике