https://1prime.ru/20250226/energiya-855273627.html

ЕС хочет снизить расходы потребителей на электроэнергию

ЕС хочет снизить расходы потребителей на электроэнергию - 26.02.2025, ПРАЙМ

ЕС хочет снизить расходы потребителей на электроэнергию

Европейская комиссия представила план действий, нацеленный на уменьшение расходов на электроэнергию для конечных потребителей (как физических лиц, так и... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T14:59+0300

2025-02-26T14:59+0300

2025-02-26T14:59+0300

экономика

мировая экономика

сша

брюссель

ес

марио драги

италия

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/51/841265130_0:77:2400:1427_1920x0_80_0_0_41fde6b0d95a85bea8abf50483893214.jpg

БРЮССЕЛЬ, 26 фев – ПРАЙМ. Европейская комиссия представила план действий, нацеленный на уменьшение расходов на электроэнергию для конечных потребителей (как физических лиц, так и предприятий) на 260 миллиардов евро ежегодно к 2040 году. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии."Сегодня Еврокомиссия выдвигает план действий с краткосрочными мерами по снижению затрат на энергию, завершению создания энергетического союза, привлечению инвестиций и лучшей подготовке к потенциальным энергетическим кризисам. Этот план не только принесет облегчение домохозяйствам, сталкивающимся с высокими счетами за энергию, но и отраслям, которые борются с высокими производственными издержками. Общая ожидаемая экономия составит 45 млрд евро в 2025 году и будет постепенно увеличиваться до 130 млрд евро ежегодной экономии к 2030 году и 260 млрд евро - к 2040 году", - отмечается в заявлении. Предполагается, что снижение затрат потребителей будет достигнуто за счет инвестиций в возобновляемые источники энергии, решения структурных проблем в секторе, долгосрочных контрактов, снижения налогов и сборов, а также расходов на доставку энергии, упрощения перехода потребителей к более дешевым поставщикам и повышения эффективности использования энергии.Ранее, в сентябре, бывший премьер-министр Италии Марио Драги представил Еврокомиссии доклад, в котором констатировал наличие фундаментальных проблем на энергетическом рынке ЕС, несмотря на заявления об успешном преодолении энергетического кризиса и замене российских энергоносителей. Он указал на нехватку природных ресурсов и более высокие цены на газ в ЕС по сравнению с США (в 4-5 раз). Драги также отметил, что потрясения последних лет, конкуренция с Китаем, смещение интересов США и потеря России как основного поставщика энергии в ЕС привели к проблемам в европейской экономике, создающим "экзистенциальную угрозу" сообществу.В России неоднократно заявляли, что отказ Запада от российских углеводородов был серьезной ошибкой, которая приведет к новой, более сильной зависимости, обусловленной более высокими ценами. В Москве также утверждали, что отказавшиеся от российских энергоресурсов, в конечном итоге, будут приобретать их через посредников по более высокой цене.

https://1prime.ru/20250225/elektrichestvo-855245143.html

сша

брюссель

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, брюссель, ес, марио драги, италия