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Евро дешевеет к доллару

Евро дешевеет к доллару - 26.02.2025, ПРАЙМ

Евро дешевеет к доллару

Курс евро к доллару опускается в среду утром в преддверии выхода данных по индексу доверия потребителей к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T08:27+0300

2025-02-26T08:27+0300

2025-02-26T08:27+0300

экономика

рынки

германия

gfk

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Курс евро к доллару опускается в среду утром в преддверии выхода данных по индексу доверия потребителей к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.16 мск курс евро к доллару опускался до 1,0495 доллара за евро с 1,0515 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене в то же время увеличивался до 149,59 иены с уровня прошлого закрытия в 149,03 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,21%, до 106,51 пункта. Аналитики ждут, что индекс доверия потребителей к экономике Германии исследовательской компании GfK, который будет опубликован позднее в среду, по состоянию на март вырос до минус 21,4 пункта с минус 22,4 пункта месяцем ранее. Также в среду будут опубликованы показатели по продажам новых домов в США в январе от бюро переписи населения американского министерства торговли. Прогнозируется, что продажи новостроек в стране снизились до 680 тысяч с 698 тысяч месяцем ранее.

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германия

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рынки, германия, gfk