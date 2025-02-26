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Евро дешевеет к доллару
Евро дешевеет к доллару - 26.02.2025, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару
Курс евро к доллару опускается в среду утром в преддверии выхода данных по индексу доверия потребителей к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T08:27+0300
2025-02-26T08:27+0300
2025-02-26T08:27+0300
экономика
рынки
германия
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Курс евро к доллару опускается в среду утром в преддверии выхода данных по индексу доверия потребителей к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.16 мск курс евро к доллару опускался до 1,0495 доллара за евро с 1,0515 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене в то же время увеличивался до 149,59 иены с уровня прошлого закрытия в 149,03 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,21%, до 106,51 пункта. Аналитики ждут, что индекс доверия потребителей к экономике Германии исследовательской компании GfK, который будет опубликован позднее в среду, по состоянию на март вырос до минус 21,4 пункта с минус 22,4 пункта месяцем ранее. Также в среду будут опубликованы показатели по продажам новых домов в США в январе от бюро переписи населения американского министерства торговли. Прогнозируется, что продажи новостроек в стране снизились до 680 тысяч с 698 тысяч месяцем ранее.
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рынки, германия, gfk
Экономика, Рынки, ГЕРМАНИЯ, Gfk
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Курс евро к доллару опускается в среду утром в преддверии выхода данных по индексу доверия потребителей к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.16 мск курс евро к доллару опускался до 1,0495 доллара за евро с 1,0515 доллара за евро на прошлом закрытии.
Курс доллара к иене в то же время увеличивался до 149,59 иены с уровня прошлого закрытия в 149,03 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,21%, до 106,51 пункта.
Аналитики ждут, что индекс доверия потребителей к экономике Германии исследовательской компании GfK, который будет опубликован позднее в среду, по состоянию на март вырос до минус 21,4 пункта с минус 22,4 пункта месяцем ранее.
Также в среду будут опубликованы показатели по продажам новых домов в США в январе от бюро переписи населения американского министерства торговли. Прогнозируется, что продажи новостроек в стране снизились до 680 тысяч с 698 тысяч месяцем ранее.