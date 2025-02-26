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Евро дешевеет к доллару - 26.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250226/evro-855266611.html
Евро дешевеет к доллару
Евро дешевеет к доллару - 26.02.2025, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару
Курс евро к доллару сокращается после публикации данных о неожиданном снижении индекса доверия потребителей к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T11:52+0300
2025-02-26T11:52+0300
экономика
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Курс евро к доллару сокращается после публикации данных о неожиданном снижении индекса доверия потребителей к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.44 мск курс евро к доллару опускается до 1,0501 доллара за евро с 1,0515 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 149,27 иены с уровня прошлого закрытия в 149,03 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,12%, до 106,42 пункта. По данным исследовательской GfK, индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на март снизился до минус 24,7 пункта с пересмотренного значения февраля в минус 22,6 пункта. Аналитики при этом ожидали, напротив, роста показателя - до минус 21,4 пункта с первоначального уровня февраля в минус 22,4 пункта. Также позднее в среду ожидается макростатистика из США, которая может повлиять на валютный рынок. Аналитики прогнозируют, что продажи новых домов в стране в январе снизились до 680 тысяч с 698 тысяч месяцем ранее.
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рынки, сша, gfk
Экономика, Рынки, США, Gfk
11:52 26.02.2025
 
Евро дешевеет к доллару

Евро дешевеет к доллару после публикации данных о снижении доверия потребителей в ФРГ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнаки евро и доллара
Знаки евро и доллара - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Курс евро к доллару сокращается после публикации данных о неожиданном снижении индекса доверия потребителей к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.44 мск курс евро к доллару опускается до 1,0501 доллара за евро с 1,0515 доллара за евро на прошлом закрытии.
Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 149,27 иены с уровня прошлого закрытия в 149,03 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,12%, до 106,42 пункта.
По данным исследовательской GfK, индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на март снизился до минус 24,7 пункта с пересмотренного значения февраля в минус 22,6 пункта. Аналитики при этом ожидали, напротив, роста показателя - до минус 21,4 пункта с первоначального уровня февраля в минус 22,4 пункта.
Также позднее в среду ожидается макростатистика из США, которая может повлиять на валютный рынок. Аналитики прогнозируют, что продажи новых домов в стране в январе снизились до 680 тысяч с 698 тысяч месяцем ранее.
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
Евро дешевеет к доллару
08:27
 
ЭкономикаРынкиСШАGfk
 
 
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