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Евро дешевеет к доллару

Евро дешевеет к доллару - 26.02.2025, ПРАЙМ

Евро дешевеет к доллару

Курс евро к доллару сокращается после публикации данных о неожиданном снижении индекса доверия потребителей к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T11:52+0300

2025-02-26T11:52+0300

2025-02-26T11:52+0300

экономика

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Курс евро к доллару сокращается после публикации данных о неожиданном снижении индекса доверия потребителей к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.44 мск курс евро к доллару опускается до 1,0501 доллара за евро с 1,0515 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 149,27 иены с уровня прошлого закрытия в 149,03 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,12%, до 106,42 пункта. По данным исследовательской GfK, индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на март снизился до минус 24,7 пункта с пересмотренного значения февраля в минус 22,6 пункта. Аналитики при этом ожидали, напротив, роста показателя - до минус 21,4 пункта с первоначального уровня февраля в минус 22,4 пункта. Также позднее в среду ожидается макростатистика из США, которая может повлиять на валютный рынок. Аналитики прогнозируют, что продажи новых домов в стране в январе снизились до 680 тысяч с 698 тысяч месяцем ранее.

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