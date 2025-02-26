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В Госдуме назвали условия возвращения зарубежных фармкомпаний в Россию

В Госдуме назвали условия возвращения зарубежных фармкомпаний в Россию - 26.02.2025, ПРАЙМ

В Госдуме назвали условия возвращения зарубежных фармкомпаний в Россию

Россия не против возвращения иностранных фармацевтических компаний на отечественный рынок, но они должны будут учитывать новые реалии, в которых российский... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T23:15+0300

2025-02-26T23:15+0300

2025-02-26T23:16+0300

политика

госдума

фармацевтика

иностранные компании

возвращение в россию

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россия не против возвращения иностранных фармацевтических компаний на отечественный рынок, но они должны будут учитывать новые реалии, в которых российский производитель будет в приоритете, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Ранее министерство промышленности, торговли и ресурсов Южной Кореи сообщило, что страна решила с 28 февраля отменить санкционные ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования. "Мы не против того, чтобы иностранные фармкомпании вернулись на наш рынок, но только они должны будут учитывать новые реалии, в которых отечественный производитель будет в приоритете", - сказал РИА Новости Леонов. Парламентарий отметил, что российский рынок медицинского оборудования и лекарств очень большой, однако, по его мнению, иностранным компаниям будет не так просто вернуться. "Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова на площадке нашего комитета представила новый нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья". Как раз в нем заложены цели по повышению нашего технологического суверенитета в области медицинских технологий, производства лекарственных препаратов и медицинских изделий", - подчеркнул он. По словам Леонова, Россия делает все для того, чтобы "не зависеть от настроений" иностранных фармкомпаний, которые "сегодня поставляют оборудование и лекарства, а завтра - уже нет". "Однако стоит понимать, что невозможно производить вообще все, это сотни тысяч наименований. Поэтому в их присутствии в России нет ничего плохого. Мы за здоровую конкуренцию. Более того, их участие лишь придаст стимул к совершенствованию наших технологий", - заключил собеседник агентства.

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госдума, фармацевтика, иностранные компании, возвращение в россию