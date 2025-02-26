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Фьючерсы Уолл-стрит растут - 26.02.2025, ПРАЙМ
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Фьючерсы Уолл-стрит растут
Фьючерсы Уолл-стрит растут - 26.02.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду уверенно растут в русле позитивных настроений на рынках Китая и Европы, свидетельствуют данные торгов. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T14:40+0300
2025-02-26T14:40+0300
экономика
рынки
торги
китай
европа
nasdaq composite
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду уверенно растут в русле позитивных настроений на рынках Китая и Европы, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.29 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,3%, до 43 822 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,83%, до 21 323,75 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,54%, до 6 002,25 пункта. Американские инвесторы обращают закрытие бирж Китая в плюсе, при этом гонконгский индекс поднялся по итогам торгов дня на 3,27% - до максимума за три года. При этом европейские рынки также демонстрируют заметный рост. Внимание трейдеров сосредоточено на технологическом секторе рынка, в частности, в области искусственного интеллекта, в преддверии выхода финансового отчета американской компании-разработчика видеокарт Nvidia. "В этом квартале мы отмечали существенный рост капитальных вложений, и меня обнадеживает то, что компании, осуществляющие большую часть расходов и развивающие инфраструктуру искусственного интеллекта, это сильнейшие компании в истории, что говорит об устойчивости в этом направлении", - цитирует агентство Блумберг портфельного менеджера по акциям в области технологий Jennison Associates Ника Рубинштейна (Nick Rubinstein). Кроме того, позднее в среду будут опубликованы показатели продаж новых домов в США в январе. Прогнозируется, что продажи новостроек в стране снизились до 680 тысяч с 698 тысяч месяцем ранее.
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рынки, торги, китай, европа, nasdaq composite
Экономика, Рынки, Торги, КИТАЙ, ЕВРОПА, Nasdaq Composite
14:40 26.02.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит растут

Фьючерсы Уолл-стрит растут на фоне позитивных настроений на рынках Китая и Европы

© РИА Новости . Вера Голосова | Перейти в медиабанкНью-Йоркская фондовая биржа.
Нью-Йоркская фондовая биржа. - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Вера Голосова
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду уверенно растут в русле позитивных настроений на рынках Китая и Европы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.29 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,3%, до 43 822 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,83%, до 21 323,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,54%, до 6 002,25 пункта.
Американские инвесторы обращают закрытие бирж Китая в плюсе, при этом гонконгский индекс поднялся по итогам торгов дня на 3,27% - до максимума за три года. При этом европейские рынки также демонстрируют заметный рост.
Внимание трейдеров сосредоточено на технологическом секторе рынка, в частности, в области искусственного интеллекта, в преддверии выхода финансового отчета американской компании-разработчика видеокарт Nvidia.
"В этом квартале мы отмечали существенный рост капитальных вложений, и меня обнадеживает то, что компании, осуществляющие большую часть расходов и развивающие инфраструктуру искусственного интеллекта, это сильнейшие компании в истории, что говорит об устойчивости в этом направлении", - цитирует агентство Блумберг портфельного менеджера по акциям в области технологий Jennison Associates Ника Рубинштейна (Nick Rubinstein).
Кроме того, позднее в среду будут опубликованы показатели продаж новых домов в США в январе. Прогнозируется, что продажи новостроек в стране снизились до 680 тысяч с 698 тысяч месяцем ранее.
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