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Фьючерсы Уолл-стрит растут

Фьючерсы Уолл-стрит растут - 26.02.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит растут

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду уверенно растут в русле позитивных настроений на рынках Китая и Европы, свидетельствуют данные торгов. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T14:40+0300

2025-02-26T14:40+0300

2025-02-26T14:40+0300

экономика

рынки

торги

китай

европа

nasdaq composite

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду уверенно растут в русле позитивных настроений на рынках Китая и Европы, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.29 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,3%, до 43 822 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,83%, до 21 323,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,54%, до 6 002,25 пункта. Американские инвесторы обращают закрытие бирж Китая в плюсе, при этом гонконгский индекс поднялся по итогам торгов дня на 3,27% - до максимума за три года. При этом европейские рынки также демонстрируют заметный рост. Внимание трейдеров сосредоточено на технологическом секторе рынка, в частности, в области искусственного интеллекта, в преддверии выхода финансового отчета американской компании-разработчика видеокарт Nvidia. "В этом квартале мы отмечали существенный рост капитальных вложений, и меня обнадеживает то, что компании, осуществляющие большую часть расходов и развивающие инфраструктуру искусственного интеллекта, это сильнейшие компании в истории, что говорит об устойчивости в этом направлении", - цитирует агентство Блумберг портфельного менеджера по акциям в области технологий Jennison Associates Ника Рубинштейна (Nick Rubinstein). Кроме того, позднее в среду будут опубликованы показатели продаж новых домов в США в январе. Прогнозируется, что продажи новостроек в стране снизились до 680 тысяч с 698 тысяч месяцем ранее.

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рынки, торги, китай, европа, nasdaq composite