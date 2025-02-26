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Трамп раскрыл планы по предоставлению гарантий безопасности Украине - 26.02.2025, ПРАЙМ
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Трамп раскрыл планы по предоставлению гарантий безопасности Украине
Трамп раскрыл планы по предоставлению гарантий безопасности Украине - 26.02.2025, ПРАЙМ
Трамп раскрыл планы по предоставлению гарантий безопасности Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, переложив эту ответственность на Европу,... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T20:30+0300
2025-02-26T20:30+0300
политика
дональд трамп
сша
гарантии безопасности
украина
европа
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ВАШИНГТОН, 26 января – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, переложив эту ответственность на Европу, но рассчитывает на сотрудничество с Киевом в сфере редкоземельных металлов."Я не собираюсь давать значительные гарантии безопасности. Мы поручим это Европе, потому что, как вы знаете, речь идет о Европе – это их сосед. Но мы, конечно, позаботимся о том, чтобы все прошло хорошо", – заявил он в присутствии журналистов на своем первом заседании кабмина.По его словам, США планируют активное сотрудничество с Украиной в сфере редкоземельных элементов, которые, как подчеркнул Трамп, "очень нужны" американской промышленности."У них отличные редкоземельные металлы. Мы будем работать... и вместе мы сможем добиться выдающихся результатов", – сказал он.
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дональд трамп, сша, гарантии безопасности, украина, европа
Политика, Дональд Трамп, США, гарантии безопасности, УКРАИНА, ЕВРОПА
20:30 26.02.2025
 
Трамп раскрыл планы по предоставлению гарантий безопасности Украине

Трамп: США не дадут Киеву "значительных" гарантий безопасности - это дело Европы

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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ВАШИНГТОН, 26 января – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, переложив эту ответственность на Европу, но рассчитывает на сотрудничество с Киевом в сфере редкоземельных металлов.
"Я не собираюсь давать значительные гарантии безопасности. Мы поручим это Европе, потому что, как вы знаете, речь идет о Европе – это их сосед. Но мы, конечно, позаботимся о том, чтобы все прошло хорошо", – заявил он в присутствии журналистов на своем первом заседании кабмина.
По его словам, США планируют активное сотрудничество с Украиной в сфере редкоземельных элементов, которые, как подчеркнул Трамп, "очень нужны" американской промышленности.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Макрон рассказал о планируемых гарантиях безопасности Киева
24 февраля, 21:18
"У них отличные редкоземельные металлы. Мы будем работать... и вместе мы сможем добиться выдающихся результатов", – сказал он.
 
ПолитикаДональд ТрампСШАгарантии безопасностиУКРАИНАЕВРОПА
 
 
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