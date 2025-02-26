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Биржевые цены на газ перешли к снижению

Биржевые цены на газ перешли к снижению - 26.02.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ перешли к снижению

Биржевые цены на газ в Европе на торгах в среду несколько снижаются, находясь на уровне 476 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T11:39+0300

2025-02-26T11:39+0300

2025-02-26T11:39+0300

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в среду несколько снижаются, находясь на уровне 476 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 470,6 доллара (-2%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 11.14 мск их стоимость составляла 476,4 доллара (-0,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 480,2 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

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газ, европа, торги