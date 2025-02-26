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Эксперт назвал причины снижения добычи газа в России
Эксперт назвал причины снижения добычи газа в России - 26.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал причины снижения добычи газа в России
Сокращение объемов добычи газа в России в январе может быть обусловлено прекращением его транзита через украинскую территорию и относительно мягкими погодными... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T12:33+0300
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Сокращение объемов добычи газа в России в январе может быть обусловлено прекращением его транзита через украинскую территорию и относительно мягкими погодными условиями в зимний период. Такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. Согласно информации, опубликованной в газете "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к статистическим данным Минэнерго, в январе текущего года в России было добыто 64,8 миллиарда кубометров газа, что на 3,1% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Издание отмечает, что это первое снижение годового показателя с лета 2022 года."Снижение добычи в январе может быть связано с остановкой транзита через Украину и достаточно тёплой для зимы погодой", - подчеркнул Кауфман.Эксперт также прогнозирует, что аналогичные факторы продолжат оказывать негативное влияние на динамику добычи газа в годовом выражении в феврале и марте.Он добавил, что прекращение транзита газа через Украину будет частично компенсировано за счет увеличения поставок в Китай, страны Средней Азии и посредством газопровода "Турецкий поток", что позволит удержать снижение добычи на незначительном уровне.Согласно данным Росстата, в 2023 году добыча газа в России увеличилась на 7,4% по сравнению с 2022 годом, достигнув 685 миллиардов кубометров. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что восстановление объемов добычи после спада в предыдущие годы обусловлено ростом внутреннего спроса, развитием нефтегазохимии и увеличением экспортных поставок.
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газ, россия, украина, сергей кауфман, росстат, ведомости, газопровод "турецкий поток", финам, александр новак
Экономика, Газ, РОССИЯ, УКРАИНА, Сергей Кауфман, Росстат, Ведомости, Газопровод "Турецкий поток", Финам, Александр Новак
Эксперт назвал причины снижения добычи газа в России
Кауфман: снижение добычи газа в РФ связано с остановкой транзита через Украину
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ.
Сокращение объемов добычи газа в России в январе может быть обусловлено прекращением его транзита через украинскую территорию и относительно мягкими погодными условиями в зимний период. Такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости
аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.
Согласно информации, опубликованной в газете "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к статистическим данным Минэнерго, в январе текущего года в России было добыто 64,8 миллиарда кубометров газа, что на 3,1% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Издание отмечает, что это первое снижение годового показателя с лета 2022 года.
"Снижение добычи в январе может быть связано с остановкой транзита через Украину и достаточно тёплой для зимы погодой", - подчеркнул Кауфман.
Эксперт также прогнозирует, что аналогичные факторы продолжат оказывать негативное влияние на динамику добычи газа в годовом выражении в феврале и марте.
Он добавил, что прекращение транзита газа через Украину будет частично компенсировано за счет увеличения поставок в Китай, страны Средней Азии и посредством газопровода "Турецкий поток", что позволит удержать снижение добычи на незначительном уровне.
Согласно данным Росстата, в 2023 году добыча газа в России увеличилась на 7,4% по сравнению с 2022 годом, достигнув 685 миллиардов кубометров. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что восстановление объемов добычи после спада в предыдущие годы обусловлено ростом внутреннего спроса, развитием нефтегазохимии и увеличением экспортных поставок.
Биржевые цены на газ перешли к снижению