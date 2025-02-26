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В Европе упали цены на газ

В Европе упали цены на газ - 26.02.2025, ПРАЙМ

В Европе упали цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе в среду снизились на 6% – до 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 26.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду снизились на 6% – до 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 470,6 доллара (-2%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 479 долларов (-0,2%), ценовой минимум – 443,4 доллара (-7,7%). Последние фьючерсы торговались по 450,2 доллара (-6,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 480,2 доллара за тысячу кубометров. "Газовые цены в Европе продолжают избавляться от предыдущей премии за риск и возвращаются к отметке, где они были до 10 января 2025 года... От максимумов цена упала уже на 37%", – прокомментировал РИА Новости динамику газовых котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. По его словам, основным фактором является ожидание того, что отношения России с Западом "потеплеют" настолько, что можно будет решить вопрос с транспортировкой газа из РФ через территорию Украины в страны ЕС. "Пока геополитический драйвер работает, цены продолжат корректироваться", – добавил эксперт. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

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