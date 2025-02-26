https://1prime.ru/20250226/gazovschik-855273933.html

ГД одобрила в I чтении проект, обязывающий пускать газовщиков в квартиры

ГД одобрила в I чтении проект, обязывающий пускать газовщиков в квартиры - 26.02.2025, ПРАЙМ

ГД одобрила в I чтении проект, обязывающий пускать газовщиков в квартиры

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах (МКД) предоставлять доступ... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T15:12+0300

2025-02-26T15:12+0300

2025-02-26T15:12+0300

недвижимость

общество

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госдума

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах (МКД) предоставлять доступ специалистам газовых служб к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию для проведения технического обслуживания и ремонта, в том числе по решению суда.Законопроектом предлагается внести изменения в Жилищный кодекс РФ, дополнив его положением об обязанности жителей МКД обеспечивать доступ газовщикам к газовому оборудованию для проведения необходимых работ.Документом также предусматривается, что в случае отказа жильцов МКД в добровольном предоставлении доступа, специализированная организация имеет право обратиться в суд с заявлением о принудительном обеспечении доступа для проведения технического обслуживания и ремонта газового оборудования.Законопроектом устанавливается сокращенный срок (12 дней) рассмотрения судом заявлений газовых служб в случае отказа в доступе к оборудованию. Ранее правительство РФ поддержало данный законопроект при условии его доработки.Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев пояснил РИА Новости, что в прошлом году были увеличены штрафы за недопуск газовщиков в квартиру, однако для их применения необходимо закрепить соответствующую обязанность в Жилищном кодексе."Пока мы не устраним пробел в Жилищном кодексе и не зафиксируем обязанность собственников допускать в квартиру газовщиков, применение санкций невозможно. Изменение этой ситуации и является основной целью нашего законопроекта", - подчеркнул Кошелев. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов отметил, что согласно законопроекту, жильцы должны быть заранее уведомлены о дате и времени прихода газовщиков. Правительство РФ установит процедуру уведомления, которая, по мнению Колунова, должна включать электронные и печатные извещения, отправляемые как минимум дважды, чтобы избежать ситуаций, когда жильцы отсутствуют дома, не зная о проверке."Останутся лишь случаи сознательного, умышленного недопуска со стороны тех, кто ставит свою жизнь и жизни соседей под угрозу", - отметил он.

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недвижимость, общество , рф, госдума