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Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно упал

Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно упал - 26.02.2025, ПРАЙМ

Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно упал

Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на март снизился до минус 24,7 пункта с пересмотренного значения февраля в минус 22,6 пункта,... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T10:04+0300

2025-02-26T10:04+0300

2025-02-26T10:04+0300

экономика

германия

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на март снизился до минус 24,7 пункта с пересмотренного значения февраля в минус 22,6 пункта, сообщает исследовательская компания GfK. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали увеличения показателя до минус 21,4 пункта с первоначального уровня февраля в минус 22,4 пункта.

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германия

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германия