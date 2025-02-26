https://1prime.ru/20250226/germaniya-855263087.html
Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно упал
Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно упал - 26.02.2025, ПРАЙМ
Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно упал
Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на март снизился до минус 24,7 пункта с пересмотренного значения февраля в минус 22,6 пункта,... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T10:04+0300
2025-02-26T10:04+0300
2025-02-26T10:04+0300
экономика
германия
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на март снизился до минус 24,7 пункта с пересмотренного значения февраля в минус 22,6 пункта, сообщает исследовательская компания GfK. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали увеличения показателя до минус 21,4 пункта с первоначального уровня февраля в минус 22,4 пункта.
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германия
Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно упал
Индекс доверия потребителей к экономике Германии упал до минус 24,7 пункта
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на март снизился до минус 24,7 пункта с пересмотренного значения февраля в минус 22,6 пункта, сообщает исследовательская компания GfK.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали увеличения показателя до минус 21,4 пункта с первоначального уровня февраля в минус 22,4 пункта.
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