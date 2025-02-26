https://1prime.ru/20250226/germaniya-855270415.html

Оборот промышленных предприятий Германии снизился почти на четыре процента

Оборот промышленных предприятий Германии снизился почти на четыре процента - 26.02.2025, ПРАЙМ

Оборот промышленных предприятий Германии снизился почти на четыре процента

Оборот средних и крупных промышленных предприятий Германии снизился примерно на 4% в прошлом году, кризис затронул в первую очередь автомобильную, металлическую | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T13:26+0300

2025-02-26T13:26+0300

2025-02-26T13:26+0300

экономика

германия

промышленность

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b593b891d7b7e7b4158046878469519.jpg

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Оборот средних и крупных промышленных предприятий Германии снизился примерно на 4% в прошлом году, кризис затронул в первую очередь автомобильную, металлическую и электротехническую промышленность, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на исследование консалтинговой компании Ernst & Young. "Оборот всех 22,3 тысяч немецких промышленных предприятий, на которых занято не менее 50 человек, в 2024 году по сравнению с предыдущим годом снизился на 83,6 миллиарда евро до 2,1 триллиона евро. Это было снижение на 3,8%. Особенно плохо шло развитие ключевых отраслей с высоким уровнем занятости: оборот в автомобильной промышленности уменьшился на 5%, в металлургической отрасли - на 5,1%, а у электротехнических предприятий - на 7,5%", - говорится в статье. Нерентабельность предприятий приводит к сокращению рабочих мест. Около 70 тысяч (1,2%) из примерно 5,5 миллиона сотрудников немецких промышленных компаний подпали под сокращение в прошлом году, пишет газета. С 2019 года число занятых в промышленности сократилось более чем на 140 тысяч. При этом негативные последствия промышленного кризиса для рынка труда будут только усиливаться, считает автор исследования Ян Брорхилкер. "Таким образом, до конца года в промышленности, вероятно, исчезнут еще 100 тысяч рабочих мест", - заявил он. Кроме того, все больше промышленных предприятий страны переносят свои производственные мощности за рубеж, говорится в материале. Это связано с высокой стоимостью энергоносителей в Германии, более выгодными режимами налогообложения за ее пределами, а также сохранением высокого уровня спроса на немецкие промышленные товары в Соединенных Штатах. Угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ввоз товаров из Евросоюза также усугубляют ситуацию. Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами. Надежды на улучшение положения в немецкой промышленности связаны приходом к власти нового правительства после досрочных выборов в бундестаг, которые прошли 23 февраля, также можно рассчитывать на быстрое восстановление химической и фармацевтической отрасли за счет увеличения экспорта, если их продукцию не затронут американские пошлины; наконец, преодолеть кризис может помочь снижение учётной ставки Европейским центральным банком и "недооцененная" способность немецкого среднего бизнеса приспосабливаться к меняющимся условиям, говорится в статье.

https://1prime.ru/20250226/germaniya-855263087.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, промышленность, бизнес