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В Госдуме предупредили об опасности хранения данных в облачных сервисах

В Госдуме предупредили об опасности хранения данных в облачных сервисах - 26.02.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предупредили об опасности хранения данных в облачных сервисах

Современные облачные сервисы предоставляют удобные и гибкие возможности для хранения и обработки данных, однако они также становятся целью кибератак, фишинга и... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T10:57+0300

2025-02-26T10:57+0300

2025-02-26T10:57+0300

экономика

госдума

россия

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Современные облачные сервисы предоставляют удобные и гибкие возможности для хранения и обработки данных, однако они также становятся целью кибератак, фишинга и утечек информации, рассказал член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Одной из самых значительных угроз для данных в облаке являются кибератаки, включая взлом учетных записей, фишинг и атаки методом подбора паролей. Злоумышленники могут получить несанкционированный доступ к конфиденциальной информации, если пользователи используют слабые пароли или не применяют многофакторную аутентификацию. Также существуют риски, связанные с уязвимостями в программном обеспечении облачного провайдера, которые могут быть использованы для кражи данных или распространения вредоносного ПО", - сказал он. По словам Немкина, еще одной серьезной угрозой является человеческий фактор. Так, ошибки сотрудников, такие как случайное удаление данных или неправильная настройка прав доступа, могут привести к утечкам информации. Кроме того, риск утечки данных увеличивается при использовании общедоступных Wi-Fi-сетей без шифрования, а также при передаче конфиденциальной информации через ненадежные каналы связи, добавил депутат. Немкин напомнил, что для того, чтобы защитить свои данные, в первую очередь необходимо использовать многофакторную аутентификацию. Также важно использовать сложные пароли и регулярно их обновлять, добавил Немкин. "Еще одним критическим аспектом является шифрование данных. Стоит использовать сквозное шифрование, когда информация шифруется на устройстве пользователя перед передачей в облако. Таким образом, даже в случае взлома сервера злоумышленник не сможет прочитать данные без ключа шифрования, который хранится только у пользователя", - отметил депутат. По словам депутата, также следует внимательно изучить условия пользовательского соглашения, чтобы понять, как данные обрабатываются и где хранятся. Не менее важно ограничить автоматическую синхронизацию и хранить важные данные не только в облаке, но и на других носителях, а также следить за тем, чтобы доступ к файлам не получали сторонние приложения. "Хотя облачные провайдеры часто предлагают встроенные механизмы бэкапа, важно дополнительно хранить информацию на независимых носителях или в другом облаке. Это поможет восстановить данные в случае кибератаки, сбоя системы или удаления информации по ошибке", - советует Немкин. В случае с организациями, среди которых облачные сервисы пользуются все большей популярностью, одним из ключевых шагов для защиты данных является ограничение доступа, рассказал парламентарий. "Следует применять принцип минимальных привилегий, предоставляя пользователям только те права, которые необходимы для выполнения их задач. Это уменьшает риск случайной или преднамеренной утечки данных. Также важно использовать журналы активности для отслеживания действий пользователей и своевременного выявления подозрительной активности. Также необходимо регулярно обновлять политику безопасности и проводить обучение сотрудников. Многие утечки данных происходят из-за человеческого фактора – фишинг, слабые пароли или неосторожное использование общедоступных сетей", - заключил депутат.

https://1prime.ru/20250221/pokhischenie-855151739.html

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