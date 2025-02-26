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В Сербии рассказали о попытке госпереворота - 26.02.2025, ПРАЙМ
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В Сербии рассказали о попытке госпереворота
В Сербии рассказали о попытке госпереворота - 26.02.2025, ПРАЙМ
В Сербии рассказали о попытке госпереворота
В Сербии происходит попытка госпереворота, но мы справимся, большая часть народа за нас, заявил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T19:33+0300
2025-02-26T19:33+0300
политика
госпереворот
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. В Сербии происходит попытка госпереворота, но мы справимся, большая часть народа за нас, заявил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин. "В Сербии происходит попытка государственного переворота, но мы (правительство - ред.) справимся, большая часть народа нас поддерживает", - сказал Вулин в ходе встречи со студентами МГИМО. Он подчеркнул, что это попытка противников России и Сербии организовать очередную цветную революцию. "Протесты против власти - это всегда первая точка цветной революции... Вторая фаза - отрицание каких-либо позитивных тенденций в обществе", - отметил политик. Третий этап, по мнению Вулина, - это программирование лидеров. Сербия, по словам политика, достигла именно этой стадии. Четвертый же этап - это массовый протест и лихорадочный поиск инцидента, конфликта, насилия, после которого уже ничего не остается прежним, заключил Вулин.
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госпереворот, экспертное мнение
Политика, госпереворот, экспертное мнение
19:33 26.02.2025
 
В Сербии рассказали о попытке госпереворота

Вулин: в Сербии происходит попытка госпереворота, но большая часть народа за нас

© РИА Новости . Александар Джорович | Перейти в медиабанкПротесты в Белграде против результатов выборов в Сербии
Протесты в Белграде против результатов выборов в Сербии - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Александар Джорович
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. В Сербии происходит попытка госпереворота, но мы справимся, большая часть народа за нас, заявил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин.
"В Сербии происходит попытка государственного переворота, но мы (правительство - ред.) справимся, большая часть народа нас поддерживает", - сказал Вулин в ходе встречи со студентами МГИМО.
Он подчеркнул, что это попытка противников России и Сербии организовать очередную цветную революцию.
"Протесты против власти - это всегда первая точка цветной революции... Вторая фаза - отрицание каких-либо позитивных тенденций в обществе", - отметил политик.
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Третий этап, по мнению Вулина, - это программирование лидеров. Сербия, по словам политика, достигла именно этой стадии.
Четвертый же этап - это массовый протест и лихорадочный поиск инцидента, конфликта, насилия, после которого уже ничего не остается прежним, заключил Вулин.
 
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