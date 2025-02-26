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Посол РФ рассказал об антироссийском курсе Греции
Посол РФ рассказал об антироссийском курсе Греции - 26.02.2025, ПРАЙМ
Посол РФ рассказал об антироссийском курсе Греции
Судя по последним заявлениям руководства Греции, конфронтационный курс в отношении России в Афинах сохраняется, несмотря на новые веяния из Вашингтона, заявил... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T23:50+0300
2025-02-26T23:50+0300
2025-02-26T23:50+0300
политика
конфронтация
россия
экспертное мнение
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АФИНЫ, 26 фев - ПРАЙМ. Судя по последним заявлениям руководства Греции, конфронтационный курс в отношении России в Афинах сохраняется, несмотря на новые веяния из Вашингтона, заявил газете "Известия" российский посол в Греции Андрей Маслов. "Позиция Греции по российско-американским переговорам в контексте Украины ничем не отличается от позиции большинства стран - членов Евросоюза, причем тех государств ЕС, которым присущи наиболее антироссийские подходы", - сообщил дипломат. Как напоминает издание, госсекретарь США Марко Рубио 21 февраля заявил о необходимости США и РФ наладить дипломатические отношения, а также вести диалог между государствами. По его мнению, такое взаимодействие необходимо не только для обсуждения глобальных вопросов, но и для решения ситуаций, связанных с безопасностью стран. Между тем руководство Греции - премьер-министр Кириакос Мицотакис, министр иностранных дел Йоргос Герапетритис, министр национальной обороны Никос Дендиас и другие чиновники правительства - постоянно выступает с антироссийскими заявлениями.
https://1prime.ru/20250115/gaz-854208360.html
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конфронтация, россия, экспертное мнение
Политика, конфронтация, РОССИЯ, экспертное мнение
Посол РФ рассказал об антироссийском курсе Греции
Посол РФ: Афины сохраняют антироссийский курс, несмотря на новые веяния из США
АФИНЫ, 26 фев - ПРАЙМ. Судя по последним заявлениям руководства Греции, конфронтационный курс в отношении России в Афинах сохраняется, несмотря на новые веяния из Вашингтона, заявил газете "Известия" российский посол в Греции Андрей Маслов.
"Позиция Греции по российско-американским переговорам в контексте Украины ничем не отличается от позиции большинства стран - членов Евросоюза, причем тех государств ЕС, которым присущи наиболее антироссийские подходы", - сообщил дипломат.
Как напоминает издание, госсекретарь США Марко Рубио 21 февраля заявил о необходимости США и РФ наладить дипломатические отношения, а также вести диалог между государствами. По его мнению, такое взаимодействие необходимо не только для обсуждения глобальных вопросов, но и для решения ситуаций, связанных с безопасностью стран.
Россия стала основным поставщиком газа в Грецию в 2024 году
Между тем руководство Греции - премьер-министр Кириакос Мицотакис, министр иностранных дел Йоргос Герапетритис, министр национальной обороны Никос Дендиас и другие чиновники правительства - постоянно выступает с антироссийскими заявлениями.