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Фондовые индексы Европы торгуются в плюсе
Фондовые индексы Европы торгуются в плюсе - 26.02.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы торгуются в плюсе
Основные фондовые индексы Европы заметно поднимаются в среду, инвесторы в целом позитивно реагируют на то, как компании продолжают отчитываться за предыдущий... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T14:02+0300
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы заметно поднимаются в среду, инвесторы в целом позитивно реагируют на то, как компании продолжают отчитываться за предыдущий год, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.49 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,57%, до 8 718,48 пункта, французский CAC 40 - на 1,1%, до 8 139,52 пункта, немецкий DAX - на 1,35%, до 22 698,16 пункта. Позитиву способствует движение котировок ряда крупных компаний, после того как они представили свои финансовые и операционные показатели. Так, акции бельгийского пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev (AB InBev) в Германии растут в цене на 7,15% после выхода финансовой отчетности. Прибыль, приходящаяся на акционеров, за прошлый год увеличилась на 9,6% и составила 5,855 миллиарда долларов. Прибыль в пересчете на акцию выросла до 2,92 доллара с 2,65 доллара годом ранее. Бумаги французской компании-производителя молочной продукции Danone также дорожают, на 1,18%, после выхода отчетности, согласно которой в предыдущем году увеличила чистую прибыль в 2,3 раза - до 2,021 миллиарда евро в годовом выражении. Операционная прибыль выросла в 1,7 раза и составила 3,379 миллиарда евро по сравнению с годом ранее. Тем временем ранее в среду исследовательская компания GfK опубликовала индекс доверия потребителей к экономике Германии. По состоянию на март показатель снизился до минус 24,7 пункта с пересмотренного значения февраля в минус 22,6 пункта.
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рынки, торги, индексы, европа, германия, gfk, dax, danone
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, Gfk, DAX, Danone
Фондовые индексы Европы торгуются в плюсе
Фондовые индексы Европы торгуются в заметном плюсе в сезон отчётности
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы заметно поднимаются в среду, инвесторы в целом позитивно реагируют на то, как компании продолжают отчитываться за предыдущий год, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.49 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,57%, до 8 718,48 пункта, французский CAC 40 - на 1,1%, до 8 139,52 пункта, немецкий DAX - на 1,35%, до 22 698,16 пункта.
Позитиву способствует движение котировок ряда крупных компаний, после того как они представили свои финансовые и операционные показатели. Так, акции бельгийского пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev (AB InBev) в Германии растут в цене на 7,15% после выхода финансовой отчетности. Прибыль, приходящаяся на акционеров, за прошлый год увеличилась на 9,6% и составила 5,855 миллиарда долларов. Прибыль в пересчете на акцию выросла до 2,92 доллара с 2,65 доллара годом ранее.
Бумаги французской компании-производителя молочной продукции Danone также дорожают, на 1,18%, после выхода отчетности, согласно которой в предыдущем году увеличила чистую прибыль в 2,3 раза - до 2,021 миллиарда евро в годовом выражении. Операционная прибыль выросла в 1,7 раза и составила 3,379 миллиарда евро по сравнению с годом ранее.
Тем временем ранее в среду исследовательская компания GfK опубликовала индекс доверия потребителей к экономике Германии. По состоянию на март показатель снизился до минус 24,7 пункта с пересмотренного значения февраля в минус 22,6 пункта.
Фондовые индексы Европы колеблются