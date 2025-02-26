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Фондовые индексы Европы торгуются в плюсе - 26.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250226/indeks-855272017.html
Фондовые индексы Европы торгуются в плюсе
Фондовые индексы Европы торгуются в плюсе - 26.02.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы торгуются в плюсе
Основные фондовые индексы Европы заметно поднимаются в среду, инвесторы в целом позитивно реагируют на то, как компании продолжают отчитываться за предыдущий... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T14:02+0300
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы заметно поднимаются в среду, инвесторы в целом позитивно реагируют на то, как компании продолжают отчитываться за предыдущий год, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.49 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,57%, до 8 718,48 пункта, французский CAC 40 - на 1,1%, до 8 139,52 пункта, немецкий DAX - на 1,35%, до 22 698,16 пункта. Позитиву способствует движение котировок ряда крупных компаний, после того как они представили свои финансовые и операционные показатели. Так, акции бельгийского пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev (AB InBev) в Германии растут в цене на 7,15% после выхода финансовой отчетности. Прибыль, приходящаяся на акционеров, за прошлый год увеличилась на 9,6% и составила 5,855 миллиарда долларов. Прибыль в пересчете на акцию выросла до 2,92 доллара с 2,65 доллара годом ранее. Бумаги французской компании-производителя молочной продукции Danone также дорожают, на 1,18%, после выхода отчетности, согласно которой в предыдущем году увеличила чистую прибыль в 2,3 раза - до 2,021 миллиарда евро в годовом выражении. Операционная прибыль выросла в 1,7 раза и составила 3,379 миллиарда евро по сравнению с годом ранее. Тем временем ранее в среду исследовательская компания GfK опубликовала индекс доверия потребителей к экономике Германии. По состоянию на март показатель снизился до минус 24,7 пункта с пересмотренного значения февраля в минус 22,6 пункта.
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рынки, торги, индексы, европа, германия, gfk, dax, danone
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, Gfk, DAX, Danone
14:02 26.02.2025
 
Фондовые индексы Европы торгуются в плюсе

Фондовые индексы Европы торгуются в заметном плюсе в сезон отчётности

© Unsplash/Tech Daily Котировки, сток
 Котировки, сток
© Unsplash/Tech Daily
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы заметно поднимаются в среду, инвесторы в целом позитивно реагируют на то, как компании продолжают отчитываться за предыдущий год, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.49 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,57%, до 8 718,48 пункта, французский CAC 40 - на 1,1%, до 8 139,52 пункта, немецкий DAX - на 1,35%, до 22 698,16 пункта.
Позитиву способствует движение котировок ряда крупных компаний, после того как они представили свои финансовые и операционные показатели. Так, акции бельгийского пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev (AB InBev) в Германии растут в цене на 7,15% после выхода финансовой отчетности. Прибыль, приходящаяся на акционеров, за прошлый год увеличилась на 9,6% и составила 5,855 миллиарда долларов. Прибыль в пересчете на акцию выросла до 2,92 доллара с 2,65 доллара годом ранее.
Бумаги французской компании-производителя молочной продукции Danone также дорожают, на 1,18%, после выхода отчетности, согласно которой в предыдущем году увеличила чистую прибыль в 2,3 раза - до 2,021 миллиарда евро в годовом выражении. Операционная прибыль выросла в 1,7 раза и составила 3,379 миллиарда евро по сравнению с годом ранее.
Тем временем ранее в среду исследовательская компания GfK опубликовала индекс доверия потребителей к экономике Германии. По состоянию на март показатель снизился до минус 24,7 пункта с пересмотренного значения февраля в минус 22,6 пункта.
График - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Фондовые индексы Европы колеблются
Вчера, 12:33
 
ЭкономикаРынкиТоргиИндексыЕВРОПАГЕРМАНИЯGfkDAXDanone
 
 
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