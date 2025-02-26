https://1prime.ru/20250226/inflyatsiya-855282690.html
Минэкономразвития раскрыло актуальные данные по инфляции в России
Минэкономразвития раскрыло актуальные данные по инфляции в России - 26.02.2025, ПРАЙМ
Минэкономразвития раскрыло актуальные данные по инфляции в России
Инфляция в России на 24 февраля составила 10,07% в годовом выражении после 10% на 17 февраля, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T19:04+0300
2025-02-26T19:04+0300
2025-02-26T19:05+0300
экономика
инфляция в россии
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Инфляция в России на 24 февраля составила 10,07% в годовом выражении после 10% на 17 февраля, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 18 по 24 февраля рост цен в среднем составил 0,35% (неделей ранее - 0,25%). Рост цен на плодоовощную продукцию составил 0,97% после 0,71% на предыдущей неделе. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции цены выросли на 0,29%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю c 18 по 24 февраля цены снизились на 0,01%. Что касается услуг (туристических, регулируемых и бытовых), за неделю они подорожали на 0,3%.
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инфляция в россии
Экономика, инфляция в России
Минэкономразвития раскрыло актуальные данные по инфляции в России
МЭР: инфляция в России на 24 февраля составила 10,07% в годовом выражении
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Инфляция в России на 24 февраля составила 10,07% в годовом выражении после 10% на 17 февраля, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 18 по 24 февраля рост цен в среднем составил 0,35% (неделей ранее - 0,25%). Рост цен на плодоовощную продукцию составил 0,97% после 0,71% на предыдущей неделе. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции цены выросли на 0,29%.
ВТБ сделал прогноз по инфляции в России
В сегменте непродовольственных товаров за неделю c 18 по 24 февраля цены снизились на 0,01%. Что касается услуг (туристических, регулируемых и бытовых), за неделю они подорожали на 0,3%.