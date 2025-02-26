https://1prime.ru/20250226/issledovanie-855259082.html

Исследование показало рост продаж антидепрессантов в январе

Исследование показало рост продаж антидепрессантов в январе - 26.02.2025, ПРАЙМ

Исследование показало рост продаж антидепрессантов в январе

Покупки россиянами антидепрессантов в январе выросли в натуральном выражении на 21% год к году, увеличился и спрос на микроэлементы – это связано с тем, что... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T06:35+0300

2025-02-26T06:35+0300

2025-02-26T06:35+0300

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855259082.jpg?1740540914

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Покупки россиянами антидепрессантов в январе выросли в натуральном выражении на 21% год к году, увеличился и спрос на микроэлементы – это связано с тем, что люди стали внимательнее следить за здоровьем и чаще сдавать анализы, говорится в исследовании системы сервисов для автоматизации бизнеса "Контур.Маркет", результаты есть у РИА Новости. "В январе 2025 года наибольший рост показала категория антидепрессантов. Продажи увеличились на 21% в штуках и на 36% в рублях. На втором месте - микроэлементы, спрос на которые вырос на 9%", - говорится в исследовании. Аналитики отметили, что также показали рост витамины K и B - витамин K покупали чаще на 8%, витамин B - на 6%. При этом в отношении продаж поливитаминов аналитики отметили нисходящую динамику. "Продажи поливитаминов снизились на 27% - это наибольшее падение среди категорий", - говорится в материалах. Также, по данным сервиса, россияне существенно снизили интерес к витамину А - на 9% по сравнению с январем прошлого года, а спрос на витамин Е просел на 17%. "Такая динамика продаж связана с тем, что потребители стали внимательнее следить за здоровьем. Многие сдают анализы и покупают только те препараты, которые помогают восполнить дефицит определенного элемента. Это видно по снижению спроса на поливитамины - люди выбирают точечные добавки, а не принимают все сразу", - приводится в материалах комментарий аналитика компании Ксении Корзан.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес