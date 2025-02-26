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Вице-премьер сообщил, как выросла IT-отрасль в России
Вице-премьер сообщил, как выросла IT-отрасль в России - 26.02.2025, ПРАЙМ
Вице-премьер сообщил, как выросла IT-отрасль в России
Российская IT-отрасль в период реализации национального проекта "Цифровая экономика" с 2018 по 2024 годы выросла в 3,5 раза, до 4,4 триллиона рублей, говорится... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T19:36+0300
2025-02-26T19:36+0300
2025-02-26T19:43+0300
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Российская IT-отрасль в период реализации национального проекта "Цифровая экономика" с 2018 по 2024 годы выросла в 3,5 раза, до 4,4 триллиона рублей, говорится в презентации вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, представленной на площадке национального центра "Россия". Как указано в презентации, отрасль по части реализуемой IT-продукции выросла в 3,5 раза, до 4,4 триллиона рублей. Вклад IT-отрасли в ВВП к 2024 году составил 2,4% (рост в 1,8 раза). За эти годы количество IT-специалистов выросло в 1,8 раза, до 983 тысяч человек. "Средняя зарплата за последние 5 лет в IT-специальностях выросла в 2 раза и на сегодняшний день составляет порядка 180-190 тысяч рублей. Это дорого. Это сильно выше, чем в среднем по экономике. У нас в среднем по экономике чуть за 80 тысяч рублей. Айтишник на сегодняшний день - дорого", - сказал Григоренко во время презентации нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Нацпроект "Экономика данных и цифровая трансформация государства" приходит на замену нацпроекта "Цифровая экономика". Основными направления нового нацпроекта станут "Инфраструктура", "Инструменты" и "Будущее".
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россия, it-отрасль, рост
Экономика, РОССИЯ, IT-отрасль, рост
Вице-премьер сообщил, как выросла IT-отрасль в России
Григоренко: IT-отрасль в РФ выросла в 3,5 раза в 2018-2024 гг - до 4,4 трлн руб
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Российская IT-отрасль в период реализации национального проекта "Цифровая экономика" с 2018 по 2024 годы выросла в 3,5 раза, до 4,4 триллиона рублей, говорится в презентации вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, представленной на площадке национального центра "Россия".
Как указано в презентации, отрасль по части реализуемой IT-продукции выросла в 3,5 раза, до 4,4 триллиона рублей. Вклад IT-отрасли в ВВП к 2024 году составил 2,4% (рост в 1,8 раза). За эти годы количество IT-специалистов выросло в 1,8 раза, до 983 тысяч человек.
"Средняя зарплата за последние 5 лет в IT-специальностях выросла в 2 раза и на сегодняшний день составляет порядка 180-190 тысяч рублей. Это дорого. Это сильно выше, чем в среднем по экономике. У нас в среднем по экономике чуть за 80 тысяч рублей. Айтишник на сегодняшний день - дорого", - сказал Григоренко во время презентации нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".
Минцифры предлагает изменить правила аккредитации IT-компаний в России
Нацпроект "Экономика данных и цифровая трансформация государства" приходит на замену нацпроекта "Цифровая экономика". Основными направления нового нацпроекта станут "Инфраструктура", "Инструменты" и "Будущее".