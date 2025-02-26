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Италия продлит обучение ВСУ в рамках миссии ЕС

Италия продлит обучение ВСУ в рамках миссии ЕС - 26.02.2025, ПРАЙМ

Италия продлит обучение ВСУ в рамках миссии ЕС

Правительство Италии приняло законопроект об участии страны в военных миссиях за рубежом, который продлит обучение украинских военных в рамках европейской... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T11:40+0300

2025-02-26T11:40+0300

2025-02-26T11:40+0300

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РИМ, 26 фев – ПРАЙМ. Правительство Италии приняло законопроект об участии страны в военных миссиях за рубежом, который продлит обучение украинских военных в рамках европейской миссии EUMAM, сообщила газета Messaggero после ознакомления с текстом документа. Подготовка украинских военных входит в общий пакет мер декрета, который в основном касается образования специального подразделения для оперативного реагирования в рамках НАТО. В эту оперативную группу, готовую к развертыванию в течение двух недель при возникновении экстренной ситуации, войдут почти две тысячи военнослужащих, четыре корабля и 15 воздушных средств, пишет Messaggero. "Операция, стоимость которой составит около 30 миллионов евро, была санкционирована в рамках нового декрета о миссиях. Который, среди прочего, открывает путь к продлению еще на два года обучения украинских военных в Италии в рамках европейской миссии EUMAM: до ноября 2026 года", - пишет газета. Италия выделила на участие своих военных в международных миссиях 1,92 миллиарда евро - на 100 миллионов больше, чем в прошлом году. Продление мандата на обучении ВСУ, говорится в отчете министерства обороны, "находится на рассмотрении". На эти цели Италия сможет предоставить максимум 80 человек. В их задачи входит "индивидуальная и коллективная подготовка" со специализацией в "организации и тактике, инженерии, логистике, медицине, легкой пехоте, безопасности и обороне в киберпространстве", пишет итальянская газета со ссылкой на документ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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италия, украина, всу