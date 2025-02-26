https://1prime.ru/20250226/jandeks-855254773.html

"Яндекс" открыл доступ к платформе для разработки SourceCraft

"Яндекс" открыл доступ к платформе для разработки SourceCraft - 26.02.2025, ПРАЙМ

"Яндекс" открыл доступ к платформе для разработки SourceCraft

"Яндекс" открыл доступ к платформе для разработки SourceCraft - это российский аналог репозиториев GitHub и GitLab, на ней IT-специлисты смогут разрабатывать и... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T01:41+0300

2025-02-26T01:41+0300

2025-02-26T01:41+0300

технологии

бизнес

москва

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. "Яндекс" открыл доступ к платформе для разработки SourceCraft - это российский аналог репозиториев GitHub и GitLab, на ней IT-специлисты смогут разрабатывать и развивать программные продукты; сейчас SourceCraft работает в тестовом режиме, говорится в релизе компании. "Yandex B2B Tech запустила платформу для разработки SourceCraft. С ее помощью ИТ-специалисты могут совместно разрабатывать и развивать программные продукты. В SourceCraft есть все для удобной и быстрой работы с кодом, в том числе инструменты для автоматизации CI/CD-процессов, умная навигация и встроенный ИИ-ассистент, который помогает дописывать код на лету. SourceCraft работает в режиме тестирования - чтобы воспользоваться платформой, нужно подать заявку", - сказано в релизе. ИИ-ассистент позволяет автодополнять код - он поддерживает более 30 языков программирования, в том числе C++, Go, Java, Kotlin, Python и другие. Пользователи платформы поиск по коду через ключевые слова, названия файлов, а также полноценно изучить структуру кода. SourceCraft доступна через веб-интерфейс, однако в будущем планируется запустить интеграцию сервисами Yandex Cloud - это позволит развернуть платформе в облачной инфраструктуре. Также в перспективе SourceCraft будет работать по модели on-premise - для использования на собственных серверах компаний. "Запуском SourceCraft занималась большая команда с опытом создания ИТ-инструментов в том числе для разработчиков Яндекса. Мы делали продукт самостоятельно с нуля, и даже провели последние этапы разработки SourceCraft на самой платформе. Теперь решение готово к тому, чтобы его протестировали внешние разработчики", - прокомментировал руководитель платформы SourceCraft Дмитрий Иванов, слова которого приводятся в релизе "Яндекса".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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