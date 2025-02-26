https://1prime.ru/20250226/kabmin-855262255.html

Кабмин направит миллиард рублей на программу социальной газификации

Кабмин направит миллиард рублей на программу социальной газификации - 26.02.2025, ПРАЙМ

Кабмин направит миллиард рублей на программу социальной газификации

Кабмин направит дополнительно 1 миллиард рублей на подключение домов граждан, пользующихся льготами, к газовым сетям, сообщила пресс-служба правительства. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T09:31+0300

2025-02-26T09:31+0300

2025-02-26T09:31+0300

энергетика

газ

россия

правительство

https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Кабмин направит дополнительно 1 миллиард рублей на подключение домов граждан, пользующихся льготами, к газовым сетям, сообщила пресс-служба правительства. "Правительство продолжает работу по реализации программы социальной газификации. В 2025 году на подключение домов граждан, пользующихся льготами, к газовым сетям из федерального бюджета дополнительно будет направлен 1 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что средства получат 55 регионов, заявивших о потребности в федеральном финансировании. "С их помощью участникам программы, имеющим право на льготы, будет предоставлена субсидия на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Её размер составит не менее 100 тысяч рублей", - сообщили в кабмине. Поддержку получают многодетные родители и люди с невысокими доходами, участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды I группы, а также граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны, уточнили в правительстве. Программа социальной газификации реализуется с 2021 года. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по проведению газа по участку и подключению его к дому.

https://1prime.ru/20250130/gaz-854559314.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, правительство