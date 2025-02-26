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Кабмин направит миллиард рублей на программу социальной газификации - 26.02.2025, ПРАЙМ
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Кабмин направит миллиард рублей на программу социальной газификации
Кабмин направит миллиард рублей на программу социальной газификации - 26.02.2025, ПРАЙМ
Кабмин направит миллиард рублей на программу социальной газификации
Кабмин направит дополнительно 1 миллиард рублей на подключение домов граждан, пользующихся льготами, к газовым сетям, сообщила пресс-служба правительства. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T09:31+0300
2025-02-26T09:31+0300
энергетика
газ
россия
правительство
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Кабмин направит дополнительно 1 миллиард рублей на подключение домов граждан, пользующихся льготами, к газовым сетям, сообщила пресс-служба правительства. "Правительство продолжает работу по реализации программы социальной газификации. В 2025 году на подключение домов граждан, пользующихся льготами, к газовым сетям из федерального бюджета дополнительно будет направлен 1 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что средства получат 55 регионов, заявивших о потребности в федеральном финансировании. "С их помощью участникам программы, имеющим право на льготы, будет предоставлена субсидия на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Её размер составит не менее 100 тысяч рублей", - сообщили в кабмине. Поддержку получают многодетные родители и люди с невысокими доходами, участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды I группы, а также граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны, уточнили в правительстве. Программа социальной газификации реализуется с 2021 года. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по проведению газа по участку и подключению его к дому.
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газ, россия, правительство
Энергетика, Газ, РОССИЯ, правительство
09:31 26.02.2025
 
Кабмин направит миллиард рублей на программу социальной газификации

Кабмин направит один миллиард рублей на программу социальной газификации

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Кабмин направит дополнительно 1 миллиард рублей на подключение домов граждан, пользующихся льготами, к газовым сетям, сообщила пресс-служба правительства.
"Правительство продолжает работу по реализации программы социальной газификации. В 2025 году на подключение домов граждан, пользующихся льготами, к газовым сетям из федерального бюджета дополнительно будет направлен 1 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства получат 55 регионов, заявивших о потребности в федеральном финансировании.
"С их помощью участникам программы, имеющим право на льготы, будет предоставлена субсидия на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Её размер составит не менее 100 тысяч рублей", - сообщили в кабмине.
Поддержку получают многодетные родители и люди с невысокими доходами, участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды I группы, а также граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны, уточнили в правительстве.
Программа социальной газификации реализуется с 2021 года. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по проведению газа по участку и подключению его к дому.
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