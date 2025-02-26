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На Камчатке задержали женщину за фиктивную регистрацию 150 мигрантов

На Камчатке задержали женщину за фиктивную регистрацию 150 мигрантов - 26.02.2025, ПРАЙМ

На Камчатке задержали женщину за фиктивную регистрацию 150 мигрантов

Полицейские на Камчатке задержали местную жительницу по подозрению в фиктивной постановке на учет по месту пребывания не менее 150 мигрантов, сообщает... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T06:38+0300

2025-02-26T06:38+0300

2025-02-26T06:38+0300

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 фев – ПРАЙМ. Полицейские на Камчатке задержали местную жительницу по подозрению в фиктивной постановке на учет по месту пребывания не менее 150 мигрантов, сообщает пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю. "Выявлен факт нарушения миграционного законодательства 38-летней местной жительницей. Установлено, что с октября 2024 года по январь 2025 года, она фиктивно поставила на миграционный учет не менее 150 иностранных граждан по месту пребывания и за это получила от них денежное вознаграждение", - говорится в сообщении. По данным ведомства, при этом, в 2024 году женщина уже привлекалась к уголовной ответственности по статье 322.3 УК РФ, за фиктивную постановку на учет 197 иностранных граждан по месту пребывания. Судом ей был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей, добавили в УМВД. Там же уточнили, что в отношении подозреваемой возбуждено новое уголовное дело за фиктивную регистрацию. Женщине избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащим поведении, заключили в УМВД.

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общество , россия, камчатка, камчатский край, рф, умвд, мвд