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ФНС подсчитала число зарегистрированных онлайн-касс в новых регионах России
ФНС подсчитала число зарегистрированных онлайн-касс в новых регионах России - 26.02.2025, ПРАЙМ
ФНС подсчитала число зарегистрированных онлайн-касс в новых регионах России
Более 22,5 тысячи единиц контрольно-кассовой техники (ККТ) в настоящее время уже зарегистрировано в новых регионах РФ, с 1 февраля на этих территориях... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T12:01+0300
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Более 22,5 тысячи единиц контрольно-кассовой техники (ККТ) в настоящее время уже зарегистрировано в новых регионах РФ, с 1 февраля на этих территориях налогоплательщики на общей системе налогообложения обязаны применять онлайн-кассу, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России. "Более 22,5 тысячи единиц ККТ уже зарегистрированы в новых регионах. Из них в ДНР более 11,5 тысячи, в ЛНР более 7,5 тысячи, а общее количество зарегистрированных касс на территориях Запорожской и Херсонской областях составляет более 3 тысяч. С 1 февраля на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей налогоплательщики на общей системе налогообложения обязаны применять кассу", - сообщается на сайте службы. Отмечается, что для удобства предпринимателей с декабря 2022 года был установлен переходный период начала применения онлайн-касс. "Организации и индивидуальные предприниматели могли и до 1 февраля добровольно начать применять контрольно-кассовую технику, чтобы заранее ознакомиться с тем, как работает касса, как выдавать чеки коррекции и т.д.", - поясняется на сайте. ФНС отмечает, что в настоящее время проводит мероприятия, позволяющие налогоплательщикам комфортно и без затруднений зарегистрировать контрольно-кассовую технику.
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фнс россии, новые регионы
Экономика, ФНС России, новые регионы
ФНС подсчитала число зарегистрированных онлайн-касс в новых регионах России
ФНС: более 22,5 тысяч онлайн-касс уже зарегистрировано в новых регионах России
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Более 22,5 тысячи единиц контрольно-кассовой техники (ККТ) в настоящее время уже зарегистрировано в новых регионах РФ, с 1 февраля на этих территориях налогоплательщики на общей системе налогообложения обязаны применять онлайн-кассу, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России.
"Более 22,5 тысячи единиц ККТ уже зарегистрированы в новых регионах. Из них в ДНР более 11,5 тысячи, в ЛНР более 7,5 тысячи, а общее количество зарегистрированных касс на территориях Запорожской и Херсонской областях составляет более 3 тысяч. С 1 февраля на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей налогоплательщики на общей системе налогообложения обязаны применять кассу", - сообщается на сайте службы.
Отмечается, что для удобства предпринимателей с декабря 2022 года был установлен переходный период начала применения онлайн-касс.
"Организации и индивидуальные предприниматели могли и до 1 февраля добровольно начать применять контрольно-кассовую технику, чтобы заранее ознакомиться с тем, как работает касса, как выдавать чеки коррекции и т.д.", - поясняется на сайте.
ФНС отмечает, что в настоящее время проводит мероприятия, позволяющие налогоплательщикам комфортно и без затруднений зарегистрировать контрольно-кассовую технику.
Минфин предлагает упростить иностранным компаниям постановку на учет в ФНС