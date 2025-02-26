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Эмир Катара заявил Лаврову о планах посетить Россию - 26.02.2025, ПРАЙМ
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Эмир Катара заявил Лаврову о планах посетить Россию
Эмир Катара заявил Лаврову о планах посетить Россию - 26.02.2025, ПРАЙМ
Эмир Катара заявил Лаврову о планах посетить Россию
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что планирует посетить РФ 17 апреля. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T12:19+0300
2025-02-26T12:19+0300
политика
россия
катар
сергей лавров
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ДОХА, 26 фев - ПРАЙМ. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что планирует посетить РФ 17 апреля. Министр, передав слова приветствия от президента РФ Владимира Путина, заявил, что российская сторона ожидает визит эмира Катара. "Надеюсь, что (это произойдет) 17 апреля", - ответил эмир. Лавров также встретился с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани. Лавров прибыл в Доху 25 февраля, до этого он посетил Турцию и Иран.
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россия, катар, сергей лавров, мид
Политика, РОССИЯ, КАТАР, Сергей Лавров, МИД
12:19 26.02.2025
 
Эмир Катара заявил Лаврову о планах посетить Россию

Эмир Катара заявил Лаврову о планах посетить Россию 17 апреля

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Катар
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Катар
© МИД РФ
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ДОХА, 26 фев - ПРАЙМ. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что планирует посетить РФ 17 апреля.
Министр, передав слова приветствия от президента РФ Владимира Путина, заявил, что российская сторона ожидает визит эмира Катара.
"Надеюсь, что (это произойдет) 17 апреля", - ответил эмир.
Лавров также встретился с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.
Лавров прибыл в Доху 25 февраля, до этого он посетил Турцию и Иран.
Встреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Лавров прибыл в Катар
Вчера, 21:21
 
ПолитикаРОССИЯКАТАРСергей ЛавровМИД
 
 
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