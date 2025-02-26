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СМИ: Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам
СМИ: Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам - 26.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам
Добавлены подробности (после второго абзаца). | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T00:02+0300
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Добавлены подробности (после второго абзаца).
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.
"Киев согласился на условия сделки по минералам с Вашингтоном… США отказались от требований на право на потенциальную выручку в размере 500 миллиардов долларов от реализации ресурсов", - пишет издание.
Украинские чиновники заявили газете, что Киев готов подписать соглашение по совместной с США разработке минеральных ресурсов, включая нефть и газ. Чиновники утверждают, что договорились о более выгодных для Киева условиях.
Финальная версия соглашения, с которой ознакомилась FT, предусматривает создание фонда, в который Киев должен будет вносить 50% выручки с "будущей монетизации" государственных минеральных ресурсов, включая нефть и газ, а также связанные с ними логистические операции.
Средства фонда планируется использовать для инвестиций в проекты на Украине. По данным газеты, соглашение не охватывает минеральные ресурсы, доходы с которых уже поступают в украинский бюджет, например от "Нафтогаза" и "Укрнафты".
Детали соглашения, включая его "юрисдикцию", стороны планируют согласовать позднее.
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мировая экономика, киев, сша, вашингтон, financial times, нафтогаз украины, укрнафта
Экономика, Энергетика, Мировая экономика, Киев, США, ВАШИНГТОН, Financial Times, Нафтогаз Украины, Укрнафта
СМИ: Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам
FT: Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США
Добавлены подробности (после второго абзаца).
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.
"Киев согласился на условия сделки по минералам с Вашингтоном… США отказались от требований на право на потенциальную выручку в размере 500 миллиардов долларов от реализации ресурсов", - пишет издание.
Украинские чиновники заявили газете, что Киев готов подписать соглашение по совместной с США разработке минеральных ресурсов, включая нефть и газ. Чиновники утверждают, что договорились о более выгодных для Киева условиях.
Финальная версия соглашения, с которой ознакомилась FT, предусматривает создание фонда, в который Киев должен будет вносить 50% выручки с "будущей монетизации" государственных минеральных ресурсов, включая нефть и газ, а также связанные с ними логистические операции.
Средства фонда планируется использовать для инвестиций в проекты на Украине. По данным газеты, соглашение не охватывает минеральные ресурсы, доходы с которых уже поступают в украинский бюджет, например от "Нафтогаза" и "Укрнафты".
Детали соглашения, включая его "юрисдикцию", стороны планируют согласовать позднее.