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СМИ: Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам

СМИ: Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам - 26.02.2025, ПРАЙМ

СМИ: Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам

Добавлены подробности (после второго абзаца). | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T00:02+0300

2025-02-26T00:02+0300

2025-02-26T00:02+0300

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Добавлены подробности (после второго абзаца). МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. "Киев согласился на условия сделки по минералам с Вашингтоном… США отказались от требований на право на потенциальную выручку в размере 500 миллиардов долларов от реализации ресурсов", - пишет издание. Украинские чиновники заявили газете, что Киев готов подписать соглашение по совместной с США разработке минеральных ресурсов, включая нефть и газ. Чиновники утверждают, что договорились о более выгодных для Киева условиях. Финальная версия соглашения, с которой ознакомилась FT, предусматривает создание фонда, в который Киев должен будет вносить 50% выручки с "будущей монетизации" государственных минеральных ресурсов, включая нефть и газ, а также связанные с ними логистические операции. Средства фонда планируется использовать для инвестиций в проекты на Украине. По данным газеты, соглашение не охватывает минеральные ресурсы, доходы с которых уже поступают в украинский бюджет, например от "Нафтогаза" и "Укрнафты". Детали соглашения, включая его "юрисдикцию", стороны планируют согласовать позднее.

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мировая экономика, киев, сша, вашингтон, financial times, нафтогаз украины, укрнафта